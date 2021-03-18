〈中美晶法說〉綠能需求大 看好今年太陽能營收成長

中美晶 (5483-TW) 今 (18) 日召開法說，董事長徐秀蘭指出，綠能需求越趨龐大，看好今年太陽能營收表現不錯，半導體矽晶圓子公司環球晶 (6488-TW) 產能也維持滿載，需求續強。

中美晶目前太陽能事業營收占比 10%，半導體事業則高達 90%。徐秀蘭指出，子公司環球晶的半導體業務，今年持續受到貿易戰等地緣政治因素影響，加上新台幣表現續強，均是影響營運的不確定因素。

不過，徐秀蘭表示，持續看好 5G、AI 及電動車等應用，將驅動未來幾年的半導體需求成長，今年環球晶產能利用率維持滿載，需求將續強。

太陽能業務方面，徐秀蘭表示，從需求面來看，氣候變遷日益嚴重，各國政府紛紛將提高再生能源使用比例明訂於政策及法律，並致力減少二氧化碳含量，綠能需求將越來越龐大，看好今年太陽能營收表現不錯。

中美晶去年太陽能業務毛利率大幅成長，不過，徐秀蘭指出，今年面臨兩大不確定因素，一為原料多晶矽成本高漲、二為新台幣匯率強勢。

徐秀蘭表示，去年下半年受到新疆多晶矽廠爆炸影響，供給吃緊，價格上漲，但隨後開始下修，不過，近來多晶矽價格再度上漲，導致原料成本增加，是毛利率面臨的其中一個挑戰，但也預期隨著多晶矽新產能開出，今年底前價格可能下滑。

中美晶過去 3 年致力提升太陽能產品效率，並進行企業轉型，去年轉型成效顯現，獲利狀況大幅改善，除營收寫歷史第三高外，稅後純益與 EPS 均寫新高，全年稅後純益 63.26 億元，年增 1.81 倍，每股純益 10.82 元。