跌深電子pk創高傳產

過去一整年台灣自豪防疫有成，但這次因為華航機師事件，疫情恐失控進入社區感染的狀態，面臨最嚴峻的狀況，投資人信心層面不足，打破了恐怖平衡，

5/4 歷史最大量 6670 大量跌破月線支撐，以及 4/22 的 6500 億大量的黑 K 低點，造成融資多殺多，台股短短三天從最高 17709 點跌到最低 16647 點，最大跌幅超過千點，過去美國一天確診人數都以萬人為單位，但股市卻一直再創新高，所以主要還是心理因素。在從總經的角度來看，FED 並沒有宣布縮表，持續維持資金寬鬆，台灣今年 4 月製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月成長至 68.7%，不僅連 6 月維持在 60% 以上的擴張速度，並創新高，Q1 GDP 大幅上修 1.96 個百分點至 8.16％，高於去年第四季的 5.09％，經濟成長創 10 年來最快，全 E 年 GDP 上看 5.03%，因此台股有回到支撐都會有逢低承接的買盤出現，但大量的壓力也必須尊重，短線台股進入高檔月、季線的區間震盪盤。

股市有句話「漲多就是對大的利空，跌深就是最大的利多」，Q1 是 IC 設計漲價股的天下，Q2 開始是傳產股的天下，航海王、鋼鐵人等網路上充斥著少年股神，由於陽明單季大賺 7 元，本益比的角度來看，仍非常低，中鴻 (2014)Q1 EPS 1.18 元，評價也不高，傳產這波一路攻到底，5/5 台股呈現兩樣情，傳產股幾乎全面漲停板、電子股持續崩盤，接下來的行情要怎麼看，跌深電子與創高傳產，要怎麼選擇?

台股護國山群跌到大支撐區

在 4 月後旬開始，半導體類股就非常弱勢，晶圓代工二哥聯電 (2303) 更是在法說會成為法會，即便 Q1 EPS 繳出 0.85 元、毛利率上升到 26.5% 的好成績也沒用，創下波段新高 62.7 元後，連跌 5 天最低跌到 51 元到季線附近；IC 設計龍頭聯發科 (2454) 法說會公布 Q1 EPS 16 元、毛利率 44.9%，Q2 財測營收將可望季成長 10～18％至，毛利率將落在 43.5～46.5％之間，除了業績成長外，更難人可貴的是聯發科在 2021～2024 年的 4 個配息年度，每年除了 80％～85％配息率的經常性現金股利以外，將額外收到每股 16 元的特別現金股利，回饋長期股東，這表示真的看好未來公司前景，股價漲停鎖死創下歷史新高 1185 元，但沒想到隔天開低走低，把市場電子股的氣氛帶壞，目前股價回測月線支撐；護國神山台積電 (2330) 早在 1/21 就見到了高點，一路下跌到 600～590 之間築底，畢竟 Q2 財測沒有優於市場的預期，但在 5/4、5/5 台股殺盤，台積電維持 580～600 的整體，由這三檔重量級的半導體股來看，短線雖然需要整理，但下檔空間有限了。

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