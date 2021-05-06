傳騰訊與美監管機構談判 保留旗下遊戲公司持股

知情人士表示，騰訊控股 (Tencent Holdings) 正在與美國外資審議委員會 (CFIUS) 進行談判，以保留住在美國電動遊戲開發商 Riot Games 和 Epic Games 的持股。因 CFIUS 有權命令騰訊分拆美國的資產控股，騰訊去年下半年以來便開始了相關的磋商。

根據路透報導，知情人士指出，CFIUS 一直在研究 Epic Games 和 Riot Games 處理用戶個人數據，是否因中資而構成國家安全風險。

騰訊擁有流行電動遊戲「要塞英雄」(Fortnite) 開發商 Epic Games 40% 的股份。騰訊並於 2011 年購買了 Riot Games 的多數股權，在 2015 年收購了該公司的其餘股份。RiotGames 是最受歡迎的線上遊戲「英雄聯盟」的開發商。

消息人士表示，騰訊正在與 CFIUS 協商如何降低相關風險的措施，以保留遊戲投資。目前尚不清楚擬議措施的細節，不過 CFIUS 通常對具有國家安全影響公司的所有者進行規範。像是要求任命獨立審計機構，以監督協議的實行情況。另有知情人士稱，Epic Games 尚未與騰訊共享任何用戶數據。

過去幾年，由於美中貿易、人權和智慧財產權保護等各方面關係持續緊張，CFIUS 加大控管中資對美國技術資產的所有權，美國官員擔憂，美國公民的個人數據可能最終落入中國政府的手中。

先前有外媒指出，中國的反壟斷調查已經指向騰訊，準備針對騰訊涉嫌的壟斷行為開出另一張「大罰單」，金額至少人民幣 100 億元，不過應不會超過阿里巴巴被罰的人民幣 182 億元。