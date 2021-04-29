反壟斷騰訊躲不掉 傳恐遭罰逾百億人民幣

在阿里巴巴 (9988-HK)、美團(3690-HK) 先後遭中國主管機關立案調查「二選一」壟斷行為後，週四 (29 日) 外媒引述消息指稱，中國這波反壟斷調查已經指向騰訊(700-HK)，準備針對騰訊涉嫌的壟斷行為開出另一張「大罰單」，金額至少人民幣 100 億元，不過應不會超過阿里巴巴被罰的人民幣 182 億元。

路透報導指出，根據消息人士透露，騰訊涉嫌未洽當揭露過去收購和投資行為，及在音樂串流服務等個別領域涉及壟斷行為。

報導指出，連在美國掛牌的騰訊音樂 (TME-US) 也是主要調查目標之一，騰訊很可能需要放棄部分獨家音樂版權，甚至出售收購而來的酷我音樂和酷奇音樂，而騰訊核心業務如微信、遊戲業務不會受到重大影響。

中國主管機關、騰訊和騰訊音樂對於市場消息均未回應。

(圖片: AFP)

不過消息人士稱，中國主管機關並不會把騰訊當做阿里巴巴一般的嚴懲，只是在目前反壟斷調查階段中不裁罰騰訊並不可能，只是最終罰款金額及是否要求分割業務還是需要中國高層裁定。

市場認為騰訊即使裁罰如阿里巴巴般人民幣 182 億元，對其約人民幣 5000 億元營收來看影響也是九牛一毛，但要求騰訊音樂出售之前合併的資產酷我音樂和酷奇音樂等，可能對騰訊音樂影響不輕，將有損美股股東權益。更何況阿里巴巴只有被罰款，各項業務完全沒被要求整頓。

中國國家主席習近平今年初表示今年政府工作重點是調查壟斷行為後，中國監管機關對中國網路平台屢屢啟動調查和祭出天價罰單，同時已有 30 多家網路平台企業於本月簽署承諾書，會加強自律和檢討企業潛在壟斷行為。

