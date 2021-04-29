中國加強金融監管 4部門聯合約談騰訊美團等13企業

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，周四 (29 日) 聯合對部分從事金融業務的網路平台企業進行監管約談。

據中國官媒新華社報導，騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360 數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等 13 家網絡平台企業實際控制人或代表參加了約談。

本月初，螞蟻集團被重罰後，已再次被約談，在各方主管機關指導下，成立整頓工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。

金融管理部門指出，此次聯合監管約談從事金融業務的網路平台企業，具有綜合經營特徵且業務規模較大、在行業內有重要影響力、暴露的問題也較為典型，必須率先糾正。

金融管理部門指出，針對當前網絡平台企業從事金融業務中普遍存在的突出問題，提出了整改要求，一是金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；二是支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接；三是打破信息壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務；四是加強對股東資質、股權結構、資本等規範管理；五是嚴格落實審慎監管要求；六是規範企業發行交易資產證券化產品以及赴境外上市行為；七是強化金融消費者保護機制。