社群粉絲熱潮過後 狗狗幣暴跌逾15%

因「迷因」而走紅的狗狗幣（Dogecoin）周二（20 日）迎接 420「狗狗幣日」，一度隨著粉絲簇擁衝上新高，之後卻翻黑下跌，終場暴跌 15%，市值也跟著縮水。

狗狗幣盤中一度改寫新高，粉絲紛紛在社群平台上貼出 #DogeDay 與 #DogeDay420 標籤，但創新高後行情卻急遽收縮，終場暴跌 15.4% 至 0.33 美元，市值從高點時的逾 500 億美元縮減為 450 億美元。

4 月 20 日是狗狗幣日，也是美國非正式的大麻日，通常會在街上舉行派對慶祝。

以 US-Bookies.com 網站的數據來看，截至 2021 年底，狗狗幣價值超過 1 美元的機率約為 16.7%，比月初的 2.9% 顯著提升。

狗狗幣原本是 2013 年對加密貨幣熱潮諷刺下所誕生的，然而今年價格已上漲 8000%，地位已超過萊特幣（Litecoin）與 Tether 等更為廣泛使用的加密貨幣，成為第六大加密貨幣。

美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師 Edward Moya 表示，雖然狂熱的投資人暫時還不會放棄狗狗幣，但可以預料到狗狗幣會在激情過後出現一波賣壓。

新冠疫情期間，散戶投資人被困在家中，手頭有額外的現金，因此線上投資股票與加密貨幣交易激增，狗狗幣因此崛起。此外，年初散戶軋空基金的社群熱潮，也為狗狗幣起了推波助瀾的效果。

和其他加密貨幣一樣，狗狗幣對特斯拉執行長馬斯克在內的社群媒體發文極為敏感，馬斯克今年 2 月的一則推文曾帶動狗狗幣大漲逾 60%。