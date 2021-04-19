狗狗幣衝上0.4美元 帶領加密貨幣在大跌後反攻

加密貨幣正由周日 (18 日) 的單日大跌中回神，開始收復部分失地，但在這波回彈領軍的既不是比特幣，也非以太幣，而是夢想衝上月球的狗狗幣。

台北時間周一下午 18:16，狗狗幣報價 0.4012 美元，24 小時漲幅近 30%，也突破昨天大跌前的高點，衝上 0.4 美元上方。

(圖表取自 investing.com)

相較之下，其他貨幣雖然也有 2-5% 左右的 24 小時升幅，但相比周日的跌幅，仍有一段差距要趕。

比特幣周日暴跌 15%，為今年 2 月份以來最大的單日跌幅，周一多數時間回到 56000 美元上方，以太幣周二跌至 2000 美元以下，跌幅也達 18%，至周一下午，則已重回 2200 美元之上。

Galaxy Digital 創辧人和長期加密貨幣多頭 Michael Novogratz 認為，由事後來看，周日的急跌是難以避免的，先前人們過度興奮，從而出現漲多的修正。

其中，狗狗幣由於用途有限而且沒有基本面，原本不受注意，但卻因大漲成為近日焦點。線上交易所表現，市場對狗狗幣的需求過於旺盛，以至於試圖在 Robinhood 上進行的交易過多，在上周五造成網站崩潰。

加密貨幣貸款機構 Nexo 聯合創辦人 Antoni Trenchev 表示，在 Coinbase 上市之後，幣圈對狗狗幣已經變得有點頭痛，上周五 100% 的單日漲幅實在是興奮過頭。通常在加密貨幣圈，發生這種情況時，後續需付出一定的代價。