〈美股熱門股〉通用首季獲利亮眼勁揚4% 希爾頓酒店Q1業績不佳跌逾4%

通用首季獲利亮眼，勁揚 4.05%

通用汽車 (GM-US) 周三（5 日）盤前公布 2021 會計年度公布首季財報，儘管營收低於預期，但繳出亮眼的獲利成績單，當日股價上漲 4.05%，收每股 57.58 美元。

通用首季營收報 324.7 億美元，低於 Refinitiv 分析師預期 326.7 億美元，但每股獲利報 2.25 美元，優於 Refinitiv 分析師預期 1.04 美元。

儘管通用身陷全球晶片荒的困境，並且預計情況將繼續惡化，但仍看好全年表現，預估全年淨利將介於 68 億至 76 億美元，經調整後的每股獲利介於 4.5 美元至 5.25 美元之間，此預測已把晶片短缺的影響納入考量。

新冠疫情衝擊 Q1 業績，希爾頓下跌 4.39%

希爾頓酒店 (HLT-US) 周三盤前公布第一季財報，受新冠疫情影響，營收、獲利均低於市場預期，當日股價重挫 4.39%，收每股 122.62 美元。

希爾頓首季營收報 8.74 億美元，年減 54.5%；每股獲利報 0.02 美元，低於預期 0.08 美元。平均客房營收（Revenue per available room, RevPAR）減少 38.4%，市場預估減少 41.4%。

執行長 Christopher Nassetta 表示，新冠疫情逐漸放緩，對旅遊業復甦感到樂觀，並預估今年夏季的旅遊人數將創下紀錄，旅遊業回溫將是公司業績成長關鍵。

Sunrun 第一季營收繳佳績，盤後漲 4.33%

美國住宅太陽能龍頭 Sunrun(RUN-US) 周三公布首季財報，儘管獲利表現不佳，但營收仍繳出佳績，盤後股價上漲 4.33% 至每股 43.65 美元。

Sunrun 首季營收報 3.348 億美元，優於 FactSet 調查分析師預估 3.223 億美元，每股虧損 0.12 美元，雖然優於去年同期每股虧損 0.23 美元，但仍略遜於 FactSet 調查分析師預估的 0.09 美元。