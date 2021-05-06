Moderna：打第三劑疫苗有助預防變種病毒

新冠疫苗藥廠 Moderna(MRNA-US) 周三（5 日）表示，據初步人體臨床實驗數據，只要接種第三劑疫苗，無論是接種原有或試驗中的新版強化疫苗，皆能提高對巴西與南非變種新冠病毒的免疫能力。

Moderna 表示，針對接種過兩劑新冠疫苗志願受試者注射疫苗，也提高對抗原版新冠病毒的能力。

Moderna 在 40 人的初步臨床試驗中，分別讓受試者接種原有疫苗，與針對南非變種新冠病毒開發的新版疫苗 mRNA-1273.351。

結果顯示，原有疫苗與新版疫苗都能產生對抗變種病毒的抗體，但新版疫苗效果比原有疫苗好。

Moderna 目前正在著手研究結合兩種疫苗。

Moderna 執行長 Stephane Bancel 在一份聲明中表示：「實驗數據不僅鼓舞了研究團隊，也增強了我們的信心，新版疫苗能有效在人體內產生保護作用，對抗變種病毒。」

Moderna 表示，原有疫苗與強化疫苗耐受性都很好，副作用類似之前受試者接種第二劑疫苗時的情況。

新冠病毒的變種疫苗首次出現在南非與巴西，對現有疫苗抵抗能力更強。根據 聯邦政府 4 月更新的數據，兩類變種病毒曾在美國出現過，但迄今僅占美國病例的一小部分。

Moderna 預計不久將公布另一項混合新版疫苗與原有疫苗的實驗數據，但目前美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）的科學家正在對新版疫苗進行初步的單劑研究。