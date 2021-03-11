中華電攜手喬山推健身鏡 搶攻數位健身商機

中華電 (2412-TW) 今 (11) 日宣布，與健身器材大廠喬山 (1736-TW) 合作，透過中華電的 5G 網路應用服務，結合喬山的健身鏡產品，打造數位健康生態鏈，搶攻數位健身商機。

中華電與喬山宣布跨界結盟，中華電提供寬頻、5G、資安、大數據等創新整合應用服務，喬山則提供台灣首個數位高科技健身鏡產品，雙方也針對通路、金流支付與消費點數平台服務、雲端服務、軟硬體開發、5G 行動寬頻組合資費等，共同投入資源推動健身產業。

中華電總經理郭水義表示，由於後疫情時代，許多民眾不願上健身房，看準居家健身需求持續成長，因此雙方在軟、硬體優勢互補下，將跨領域產業串連一起。

喬山總經理羅光廷指出，由於許多社區大樓、公司行號、飯店旅館等均設有小型健身房，但沒有教練，僅提供有氧訓練設備或是重量訓練等，但健身魔鏡可透過鏡子跟教練互動，潛在市場龐大。

羅光廷表示，健身魔鏡除在台灣銷售外，預計今年會在德國、英國、泰國上市，若台灣與電信商合作效果佳，未來海外市場也不排除與當地電信商合作。

羅光廷說，國際大型健身房因應疫情推出許多健身相關線上內容，而喬山具有健身硬體設備，之後公司硬體器材會將內容結合，把所有健身內容串聯一起，打造成健身平台。