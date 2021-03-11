喬山Q2推健身新品 獲利拚逐季成長

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 總經理羅光廷今 (11) 日表示，第 2 季將推出商用、家用一系列新品，加上健身需求持續強勁，營運已擺脫谷底，今年獲利有望逐季成長。

去年健身房受新冠疫情影響，喬山商用器材業績直接受到衝擊，羅光廷指出，雖然今年第 1 季商用業績略微衰退，但家用健身器材需求強勁，彌補營運缺口，本季營收仍有望年增逾 3 成，且第 2 季開始，商用業績將回溫，下半年則是商用、家用需求都將維持高檔。

羅光廷表示，第 2 季將推出一系列商用、家用健身新品，隨著健身房陸續開放，器材持續更新改款，新品將挹注下半年獲利，今年將是不錯的一年，法人估，在健身器材需求不減，以及新品挹注下，全年獲利有望逐季成長。

喬山除布局健身領域外，日前併購日本富士醫療器 (Fujiiyoki) 擴大按摩椅市占率，羅光廷指出，目前雙方整合已見營運成效，預計今年也將陸續推出新品，添營運新動能。另外，因應市場需求，喬山越南廠已啟動第二期工程興建計畫，預計今年旺季前能夠開始量產出貨。

喬山 2 月營收 21.69 億元，月減 13.11%、年增 35.13%；累計前 2 月營收 46.69 億元，年增 45.03%。