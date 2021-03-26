機器人藝術創作NFT 近69萬美元高價賣出

加密貨幣 NFT（非同質化代幣）正當道，周四（25 日）由全球首位獲公民權的機器人索菲亞（Sophia）創作的藝術作品 NFT，拍賣出約 68.8 萬美元的高價。

索菲亞藝術作品 NFT 周三在數位藝術交易平台 Nifty Gateway 上拍賣，起標價為 1,500 美元，最終在周四（25 日）以 68 萬 8,888 美元價格成交。

拍賣結束後，索菲亞的發明人、漢森機器人公司執行長漢森（David Hanson）表示，對競價飆升速度感到相當驚訝。

該作品名為「Sophia Instantiation」，是一部長 12 秒的影片，展示義大利數位藝術家 Andrea Bonaceto 把一幅肖像畫變成索菲亞的數位繪畫過程，目前買家身分還不清楚。31 歲的 Bonaceto 以色彩豐富的肖像畫聞名，過往曾畫過特斯拉執行長的馬斯克（Elon Musk）肖像畫。

藝術品收藏家、區塊鏈投資人 Jehan Chu 認為，有大量的資金正要投入數位商品，儘管目前數位藝術領域目前看來浮現泡沫跡象，但仍有巨大潛力。

他說：「社會與消費者對數位商品的看法正在產生巨大變化，這將把我們帶領道另一個令人驚豔的地方，」

NFT 是一種以區塊鏈為技術的加密代幣，有無法相互交換的特性，主要作為數位資產的憑證，且每個 NFT 都是獨一無二，不可被複製。

NFT 近來已成為最新投資熱潮，在 3 月初曾有 1 張電腦圖片 NFT 拍賣出 7,000 萬美元天價。