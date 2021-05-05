新一代太空獨角獸誕生 螢火蟲太空首輪募資後估值逾10億美元

螢火蟲太空（Firefly Aerospace）周二（4 日）宣布完成最首輪私募，共募得 7,500 萬美元，使其估值超過 10 億美元，成為新一代太空獨角獸。

螢火蟲太空這輪私募由 Dada Holdings 控股公司主導，該公司是一家私人投資公司，主要持有金屬與礦業公司股票。

螢火蟲太空聯合創始人與執行長 Tom Markusic 拒絕透露公司私募後的估值，僅表示「剛好超過 10 億美元」。

螢火蟲太空最著名的就是火箭發射業務，包括 Alpha 火箭與還在規劃中的 Beta。

值得注意的是，這輪私募中螢火蟲太空發行 7,500 萬美元股權，而其主要投資人 Noosphere Ventures 公司則在該輪私募中出售 1 億美元的股權，目前 Noosphere Ventures 公司持股比率不到 50% 。

螢火蟲太空執行長 Markusic 說：「股權結構表的多元化，對公司的商業來說是有意義的，也凸顯美國投資人加入的可能性。」

該公司還表示，今年稍晚發射首枚 Alpha 後，將另外募資 3 億美元。雖然已募集到的 7,500 萬美元可用於近期的發展計畫，但希望將服務拓展到整個太空產業。

螢火蟲太空目前正在評估是否今年將舉行另一輪私募，或是透過特殊目的收購公司 (SPAC) 借殼上市。其他太空公司都曾透過特殊目的收購公司借殼上市，以募集大量資金。

對此，Markusic 表示目前將在未來幾個月內「弄清楚」，目前重心仍放在實現太空產業的里程碑上。他說：「我認為一家公司上市之前，應該有個穩定的收入來源，也應證明公司的基礎技術足以支撐發展規畫。」