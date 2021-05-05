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新一代太空獨角獸誕生 螢火蟲太空首輪募資後估值逾10億美元

新一代太空獨角獸誕生 螢火蟲太空首輪募資後估值逾10億美元(圖片：AFP)
新一代太空獨角獸誕生 螢火蟲太空首輪募資後估值逾10億美元(圖片：AFP)

螢火蟲太空（Firefly Aerospace）周二（4 日）宣布完成最首輪私募，共募得 7,500 萬美元，使其估值超過 10 億美元，成為新一代太空獨角獸。

螢火蟲太空這輪私募由 Dada Holdings 控股公司主導，該公司是一家私人投資公司，主要持有金屬與礦業公司股票。

螢火蟲太空聯合創始人與執行長 Tom Markusic 拒絕透露公司私募後的估值，僅表示「剛好超過 10 億美元」。

螢火蟲太空最著名的就是火箭發射業務，包括 Alpha 火箭與還在規劃中的 Beta。

值得注意的是，這輪私募中螢火蟲太空發行 7,500 萬美元股權，而其主要投資人 Noosphere Ventures 公司則在該輪私募中出售 1 億美元的股權，目前 Noosphere Ventures 公司持股比率不到 50% 。

螢火蟲太空執行長 Markusic 說：「股權結構表的多元化，對公司的商業來說是有意義的，也凸顯美國投資人加入的可能性。」

該公司還表示，今年稍晚發射首枚 Alpha 後，將另外募資 3 億美元。雖然已募集到的 7,500 萬美元可用於近期的發展計畫，但希望將服務拓展到整個太空產業。

螢火蟲太空目前正在評估是否今年將舉行另一輪私募，或是透過特殊目的收購公司 (SPAC) 借殼上市。其他太空公司都曾透過特殊目的收購公司借殼上市，以募集大量資金。

對此，Markusic 表示目前將在未來幾個月內「弄清楚」，目前重心仍放在實現太空產業的里程碑上。他說：「我認為一家公司上市之前，應該有個穩定的收入來源，也應證明公司的基礎技術足以支撐發展規畫。」

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