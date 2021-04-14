宜特攜手國內業者 完成首例太空電子零件驗證

宜特 (3289-TW) 今 (14) 日宣布，攜手太空輻射環境驗測聯盟，完成首例太空電子零件輻射檢測，包括影像感測器、記憶體模組，前者應用在太空領域，後者則是應用在地面高可靠度的網通設備。

宜特指出，太空電子零件眾多檢測項目中，輻射測試過往往需遠赴國外進行，長途運輸耗時費力，宜特也與台灣輻射環境驗測聯盟合作，讓廠商不需在疫情中冒險到國外做輻射測試，可更專注在產品開發。

宜特補充，太空輻射來源有宇宙射線、太陽耀斑與輻射帶，含有各種高能量的粒子如質子、電子與重離子等，會造成衛星電子零件劣化，暫時或永久的功能異常，因此電子零件在執行太空任務前，需先在地面評估輻射影響。

電子零件輻射驗測需要彙整衛星任務，輻射源、劑量計算及量測，以及輻射安全防護等各種專業與實務，往往造成新手切入的障礙，宜特指出，公司與業界長期磨合，已有驗證共通語言與溝通默契，可加速廠商切入輻射驗測領域。

宜特說明，由於宇宙射線與大氣層的作用產生中子以及其他粒子，中子輻射對飛機上的航空電子零件影響甚鉅，另外，抵達地面的中子也會對地面設備的電子零件導致資料錯亂甚至故障，因此航空電子零件以及有高可靠度需求的地面設備相關零件必須嚴謹地進行中子輻射驗測。

由於中子源設施不易取得，高能量質子有近似中子輻射的效果，因此聯盟成員的質子源設施也可用於航空電子與地面設備的電子零件驗測。

行政院核定的第三期國家太空科技長程發展計畫是台灣的重要政策，預計至 2028 年間發射 10 枚衛星；太空輻射環境驗測聯盟去年 7 月 21 日由國家實驗研究院國家太空中心與宜特，及國內輻射測試及分析等產官學研界七個單位共同組成。

宜特看好，藉由結合台灣優勢產業，帶動國內太空產業發展，進而進軍國際太空市場，推動台灣由半導體產業大國，邁向太空等級抗輻射電子零件供應國。