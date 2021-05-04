壽險業首季超會賺！國外投資海撈2677億 助攻獲利攀歷史新高

金管會今 (4) 日公布壽險業 3 月損益，新台幣匯率今 (2021) 年 3 月回貶，加上資本市場強強滾，使得壽險業首季國外投資淨利益高達 2677 億元，助攻稅前獲利達 1718 億元，不但年增 171%，還創歷史同期新高，光是首季已經賺超過去年全年的 83%。

壽險業若完全不避險，前 2 月海外投資匯兌損失已高達新台幣 793 億元，但因為 3 月新台幣回貶，讓壽險業即使完全不避險，累計至 3 月出現匯兌利益新台幣 243 億元，等於 3 月單月就有匯兌利益高達 1036 億元。

但因為壽險業不可能不避險，購買避險工具換匯成本達 395 億元，採避險工具反而出現避險損失 397 億元，加上動用外匯價格變動準備金 64 億元，合計 856 億元，吃掉完全未避險的匯兌利益 243 億元，一來一往之下，避險後累計首季壽險公司匯兌總成本達新台幣 613 億元，若只看 3 月，單月匯兌總成本降到 135 億元，創 12 個月新低。

同期間，壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 2677 億元。

新台幣雖然回貶，但壽險業仍增提外匯價格變動準備金，累積餘額為 526 億元，創 12 個月新高，也較去年底增加 64 億元。

資本市場 3 月強勁，造就投資利益亮眼，讓壽險業首季稅前獲利還繳出 1718 億元，不但年增 171%，還創歷史同期新高，光是首季已經賺超過去年全年的 83%。若加計產險業，整體保險業首季稅前獲利為 1773 億元，也是歷史新高，較去年同期增加 1110 億元或 167.4%。

在壽險業淨值方面，歷經連續兩個月的下滑，截至 3 月底，淨值由 2 月底的 2 兆 3489 億元、回升至 2 兆 3952 億元，單月增加 463 億元，且較去年同期增加 9327 億元或 63.8%，不過仍未回到去年 12 月底的 2 兆 5185 億元高檔。