日本無人機使用去中國化 將轉換為本國產品

日本企業在無人機的使用方面，正開始脫離中國產品。日本最大電信公司 NTT 集團把基礎建設檢查用途的無人機，改成日本或其他國家的產品。九州電力 (9508-JP) 也正在考慮相關事宜。

美國政府站在人權保護及國安觀點，針對全球最大的無人機製造商中國大疆創新 (DJI) 發動了實質上的禁運措施。日本從事基礎建設的企業也追隨政府單位腳步，在無人機的使用去中國化，卻也面臨替代選項過少的問題。

NTT 旗下從事通訊業務的公司，在橋梁的纜線檢查有使用無人機，而其中有一部分就是來自中國，關於數量及廠商未對外透露。日本各家企業將繼續使用到汰換時間到來為止，屆時也將換成日本或其他國家產品。

NTT 集團也展開無人機的製作，例如 NTT 東日本就在 2020 年 12 月成立新公司，截至 3 月底賣出約 150 架的無人機。預估在 2023 年度底前，累計可賣出 2 千架。銷售對象雖然是以農藥噴灑等外部企業為主，估計 NTT 集團的部分企業也會用在設備檢查方面。

九州電力則是利用無人機來進行高空電纜的檢查作業，該公司除了使用日本及瑞士的無人機，也有使用大疆創新的產品。九州電力表示，他們會在資安風險等方面進行適當因應，並考慮改由日本產品來進行替換等。

事情背景與日本政府採取動作有關。日本政府從 2021 年度開始，在無人機取得的指南方面，要求政府機關應迅速將具有高度資安風險的設備，改成風險較低的產品。日本海上保安廳就已經停用了中國製的無人機。

日本政府的這項舉動，也被視為實質上排除中國製品。而除了國安範疇外，用於基礎建設檢查的無人機也同樣被列入對象當中。日本政府要求那些有承接公家機關案子的民間企業，要在資安方面採取對策。

美國國土安全部曾經警告用戶，中國製的無人機會擅自把飛行數據傳送給製造商。美國商務部在 2020 年 12 月，就把大疆創新列入新的禁運名單。不過大疆創新在接受《日本經濟新聞》採訪時表示「他們一向重視資安。所有客戶都可進行數據收集、保存及傳送方式的管理。」

而伴隨著需求量的增加，日本國內廠商也開始加強無人機產品的開發力道。例如在東證 Mothers 創業板上市的 ACSL(6232-JP)，就與山葉 (Yamaha)(7272-JP) 等五家公司共同研發無人機，最快在 10 月就會推出可保護飛行數據及影像資料的產品。

ACSL 的公司社長鷲谷聰之表示，有大型電力及瓦斯公司和他們接觸，想要將檢查用的無人機等換成日本國產品。

索尼集團 (6758-JP) 也有研發名為 Airpeak 的無人機，在今年 1 月已經對外公開。雖然該款無人機的市場訴求是為了電影拍攝等娛樂用途，但也考慮作為物流及基礎建設的檢查之用。

日本的國產無人機在性能方面，能滿足企業需求的產品尚少，且價格面與大疆創新的產品相比，也有二到數十倍的差距。大疆創新大量使用家電產品等的共通零件，並透過量產來降低成本。有使用無人機的日本大型營造商也直言不諱的表示，在性能及價差的問題解決前，要改用其他產品有難度存在。