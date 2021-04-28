三星李健熙遺產稅高達3000億元 家族將分五年繳納、維持控制權

南韓三星電子 (005930-KR) 週三 (28 日) 宣布，該集團第二代會長李健熙於 2020 年 10 月辭世後所留下的龐大資產，其遺產稅總額超過 12 兆韓元 (約新台幣 3,000 億元)，創南韓遺產稅新高紀錄。李健熙的長子、同時也是三星副會長的李在鎔等家族繼承人將於五年內分次繳納。

據報導，今後繼承人等將利用股票擔保向銀行貸款，或是處分部分不動產等來支付遺產稅。不過眾所矚目的三星集團企業持股則不會賣出，創辦該集團的李氏家族仍將持有控制權。

李健熙遺產繼承人包含李健熙的妻子，還有長子李在鎔及兩名女兒共四人。李健熙名下 4.2% 三星電子及其他集團企業股票，今後也會集中由李在鎔掌控。

李健熙留下的遺產，總價值約高達 26 兆韓元 (約新台幣 6,500 億元)。包含三星電子、三星生命、三星物產等集團核心企業的股票，還有位於首爾精華區的宅邸及市郊大筆土地等不動產，加上各領域藝術品等。

藝術品包含莫內、達利、畢卡索、夏卡爾等西洋畫家的作品，還有韓國藝術家的畫作、國寶、重要文化財等，約有 2.3 萬件的收藏品。該家族打算將這些藝術品捐贈給南韓國內的美術館等，並打算捐贈 1 兆韓元來設立感染病專門醫院、或援助罹患癌症及罕見疾病的孩童們。

南韓的遺產稅率約 50% 左右，以全球來看、和鄰國的日本都名列前茅。李健熙遺產稅額達 12 兆韓元，相當於南韓 2020 年總稅收 (465 兆韓元) 的 2.6%，大幅超越 LG 集團前會長所創下的 9200 億韓元遺產稅紀錄。

南韓財閥在支付遺產稅時，多會選擇出脫公司持股，也有繼承人利用接班的機會來將集團進行切割。李健熙在世的時候，就利用各種方式來進行繼承手續，即使需支付金額龐大的遺產稅，仍避免出脫集團股票、並讓該家族持續掌握控制權。