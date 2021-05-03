外資示警面板價格現反轉訊號 面板三傑重挫跌停

面板大廠友達 (2409-TW) 釋出樂觀展望，認為價格可望續揚、訂單看到年底，但外界持續關注面板景氣市況是否出現反轉，對此，歐系外資開出第一槍，認為第 3 季面板漲勢將放緩、第 4 季恐再陷入供過於求狀態，拖累面板三傑今 (3) 日全面重挫跌停。

受消息拖累，午盤前中小尺寸面板彩晶 (6116-TW) 早盤即亮燈跌停，午盤過後賣壓更全數湧現，友達、群創 (3481-TW) 殺至跌停價位，失守 30 元整數關卡，其他包含洋華 (3622-TW)、元太 (8069-TW)、凌巨 (8105-TW) 等跌幅也都接近 5% 以上。

歐系外資指出，面板營運動能延續，但隨著零組件缺料緩解、中國面板廠產能持續去瓶頸下，預期價格漲勢將自第 3 季放緩，第 4 季則再陷入供過於求狀態，但對雙虎看法不同調，將友達從買進降評至「中立」、目標價 35.5 元，群創則維持買進評等、目標價 36 元。

另一方面，外資指出，中國面板廠除了開出新世代 10.5 代新產能外，也將透過購買韓廠二手設備增加產能，明年整體面板供應量可望增加 8.8%，增添面板市場供不應求風險。

不過，受惠面板價量齊揚，友達首季大賺百億元，展望本季，友達預期，產能利用率將維持高檔，並認為整體面板平均價格估續揚 11-14%，雖然零組件仍吃緊，但出貨量仍可季增 2-4%，訂單最遠看到年底，正與客戶商談明年訂單。