〈熱門股〉大手筆購置不動產 威剛衝破百元創11年來新高價

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 第二季營運可望持續向上，加上大手筆砸 26.23 億元購置不動產，因應未來營運需求，市場正向看待，本周股價走勢強勁，周五 (23 日) 亮燈漲停，收在 103.5 元，創逾 11 年新高價，股價周漲幅 19.38%。

由於今年全球疫情發展仍有不確定性，使筆電需求未減，加上資料中心、智慧手機應用逐步回溫，帶動 DRAM 合約價第一季陸續起漲，威剛看好第二季各項應用對記憶體需求同步起飛，DRAM 供不應求態勢將更嚴重，合約價也會明顯上漲，趕上現貨價走勢。

NAND Flash 方面，由於整體應用消耗量持續擴大，威剛看好，第二季可望出現新一波漲價效應，促使客戶備貨力道更強勁。

受惠 DRAM 漲價及 SSD 控制 IC 缺貨效應帶動，威剛預期，第一季營運表現將大幅優於去年第四季，第二季 DRAM 與 NAND Flash 價格與出貨表現，又將優於第一季。整體而言，在兩大記憶體價格與需求聯袂看漲下，上半年業績、毛利率同步看俏。

威剛受惠 SSD、DRAM 模組需求同步暢旺，第一季營收 90.96 億元，季增 3.25%，年增 25.67%，為近 7 年半以來單季新高。