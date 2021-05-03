【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國股市上周一度再創新高後，隨著企業將公布財報，市場觀望氣氛濃厚，走勢因此趨於平靜。此外，FED 在其最新政策決定中維持利率不變，且暗示儘管經濟走強和通貨膨脹率上升，仍將在一段時間內維持寬鬆的貨幣政策。主席鮑威爾還表示，現在還沒有開始談論減少 FED 每月資產購買的時間。但是，鮑威爾承認某些資產價格可能很高並且股票市場可能有些泡沫，美股在泡沫言論出現後，引發部分的獲利賣壓。不過，整週因為多家重要企業公布財報，個股表現都隨著業績發布後出現較大的變化。

根據 FactSet 的數據顯示，截至上周為止，標普 500 指數中約有 1/3 的公司已公布數字，其中 87％的公司實現超出預期的盈利水準，首季獲利預估也上修至 46% 年增幅。街口投信分析然而由於強勁的業績，市場處於創紀錄的高估值水準，因此股票走勢相對平靜。不過消費型企業，如 Apple 與 Visa 都展現出業績反彈動能，未來展望也保持樂觀看法。Visa 則表示跨境旅遊消費雖然疲弱，但也看到復甦的契機。

街口投信表示，隨著美國疫苗接種加速，可望分配更多剩餘疫苗給海外其他國家，將有效控制疫情傳播，各國解封與放寬邊境速度也因此將加快腳步，提升消費的成長復甦動力。

【債市】

儘管聯準會 FOMC 會後談話維持鴿派態度，但歐美公布之經濟數據優於預期，加上拜登宣布將推出 1.8 兆美元的「美國家庭計畫」，財政擴張加上通膨預期帶動美國十年期公債通週上升約 7 點。美債殖利率走高加上包含印度及巴西等國疫情升溫，使上週 J.P. Morgan EMBIGD 指數走勢偏弱，通周下跌 0.23%，但 4 月份累計仍上漲 2.22%，為今年以來首度上漲之月份。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 4 月 28 日止一週，新興市場債券基金淨流入 6.5 億美元，流入速度較前一周之淨流入 4.6 億美元加速。

本週一至週三為中國及日本休市日，料市場交投將較為清淡。在新興市場央行動態方面，巴西、土耳其、泰國、馬來西亞、波蘭、捷克… 等國將舉行利率會議，其中主要關注巴西及土耳其利率會議，市場預期巴西央行將升息三碼，土耳其則預期將維持利率於高點 19% 不變。街口投信分析經濟數據方面，各國將陸續公布 4 月份製造業、通膨、進出口數據，可藉此觀察全球經濟復甦以及通膨升溫情況，此外，由於勞動市場為聯準會利率決策主要依據之一，亦須密切關注周五公布之美國 4 月份非農就業數據。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議