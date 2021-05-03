【野村投信】奪混合型團體大獎！野村投信投資實力獲肯定

理柏台灣基金獎公布得獎名單，野村投信一舉拿下八項大獎，包括混合型團體大獎，個別基金獎項中，野村中小基金榮獲台灣中小型股票三年期及五年期獎項，是連續第九年獲獎，野村鴻利基金獲得新台幣靈活混合型基金獎三年期、五年期以及十年期大獎，野村平衡基金拿下新台幣平衡混合型三年期獎，野村印度潛力基金則拿下印度股票基金三年期獎 (資料來源：Lipper，2021/04)。

野村投信過去亦曾連續 4 年拿下混合型團體大獎，充分驗證野村投信期許成為台灣投資人首選基金公司 (Preferred Total Solution Provider) 所做的努力，野村投信旗下產品線齊全，從全球股債市、台股到多重資產 / 平衡型基金應有盡有，團隊成員集結世界各地的金融菁英，由來自法國的周文森 (Vincent Bourdarie) 擔任投資長，周文森加入野村投信 6 年來，已連續 5 年蟬聯亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management) 台灣區最佳投資長大獎，野村投信的投資團隊成員來自台灣、亞洲以及歐洲等地，此一國際級投資團隊在台灣的外資投信中獨樹一格，提供台灣投資人零時差的投資建議與服務。

野村中小基金是各大基金獎的常勝軍，除了今年連續第九度榮獲理柏台灣基金獎，2015 年至 2017 年，以及今年皆獲得傑出基金金鑽獎之十年期大獎殊榮肯定 (資料來源：Lipper，台北金融研究發展基金會)。基金投資鎖定高獲利、高成長、高配股及「轉機性強」的中小型個股，投資三高股票，追求超額報酬，尋求景氣翻揚時的股價爆發力，該基金主要投資於股本在新台幣 80 億元以下的台灣中小型股，由於個股差異性頗大，波動度也較高，投資團隊需具有扎實的研究能力與操盤功力，才能掌握長期獲利關鍵。

野村鴻利基金是一檔進可攻、退可守的台股平衡基金，今年亦獲得金鑽獎、晨星暨 Smart 智富基金獎。野村平衡基金則為一檔兼顧收益與風險控制的台股平衡基金，依景氣循環彈性調整股債配置，靈活因應多空環境。野村投信台股投資團隊今年橫掃各大基金獎項，實力備受肯定。野村投信台股團隊一共 13 位專業經理人，平均投資年資約 20 年 (資料來源: 野村投信，資料日期: 2020/12/31)，業界資歷深厚，而團隊著重長期趨勢、不追高殺低的投資策略，長期以來也深得客戶肯定與支持，優異表現也已反映在今年多個基金獎獎項肯定上。

野村印度潛力基金為一檔積極參與中小企業潛力的印度股票基金，隨著印度股市行情日益活絡，中小型類股更是蓄勢待發，加上印度人口及創新雙潛力，投資團隊尋找具成長爆發力的個股，並整合全球豐富投資經驗，致力打造最佳投資組合，今年獲獎可謂實至名歸。

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