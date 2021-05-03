富邦證取得美國QI資格 錢進美股更便利

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券今 (3) 日宣布，已取得美國國稅局合格中間機構 ( Qualified Intermediary，簡稱 QI) 資格。

富邦證券表示，凡投資人透過富邦證券複委託交易美國股票、特別股或債券 ETF，只要是美國國稅局認可具利息性質的配息將免扣繳 30% 稅款，並追溯自 2021 年 1 月 1 日起適用；同時，僅有中華民國稅籍的個人或法人則可免填 W-8BEN/W-8BEN-E 聲明書，將有助提升投資人的投資效率。

根據美國稅法，投資人在台投資美股，需依最高稅率 30%「預扣」所得稅額，投資人再向國家稅務局申請退稅，退稅過程的時間及費用都增加投資人成本及困擾。

富邦證券多年針對客戶配息，若符合自動退稅的項目，會協助投資人取得退稅款項，今年起取得 QI 資格，更能簡化複委託開戶流程，滿足多元理財需求。

富邦證券表示，該公司致力於建立便利的平台、免除稅務困擾、降低投資成本，在全球多元資產配置的趨勢下，提供投資人豐富的市場資訊，包括全球七大主要股票市場 (美、中、港、日、新、英及德)，只要透過手機就可輕鬆投資海外股市，讓投資者可以隨時隨地參與全球主要股市脈動。