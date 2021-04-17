通用汽車與LG能源攜手 砸23億美元擴大北美電池產能

通用汽車和南韓合資夥伴 LG 能源 (LG Energy Solution) 周五 (16 日) 表示，將在田納西州投資至少 23 億美元興建第二座電池工廠，預計 2023 年開始量產，電池產能約 35 吉瓦，未來每年能生產超過 50 萬輛電動車的電池組，以因應電動汽車市場不斷增長的需求。

通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 表示，與 LG 能源在美國成立的 Ultium 電池工廠，是向汽車全電動化重要的一大步。

LG 化學表示，旗下 LG 能源將在今年至 2023 年間對該廠投資 9.335 億美元。該公司上個月表示計劃未來 4 年對美國電池生產要投資超過 45 億美元，包括興建至少兩座新廠房。

據路透引述消息人士表示，新廠房電池將使用較成本較低的電池化學物質，與預計明年開始量產的 Lordstown 電池工廠不同。此外，除了這兩座電池工廠，通用汽車需要更多電池工廠，才能達到成 2025 年全球銷售超過 100 萬輛電動車等目標。

目前大多數電池製造都集中在中國和南韓，而特斯拉和其日本合資夥伴 Panasonic 大部分控制著美國大部分電池生產。

這座新 Ultium 電池工廠將為凱迪拉克 Lyriq 跨界電動車提供電池，通用汽車計劃在明年在 Spring Hill 組裝廠開始生產 Lyriq 。

供應商消息來源表示，Spring Hill 組裝廠還將於 2024 年開始生產第二台凱迪拉克電動跨界車 Symboliq，以及本田與本田的高階品牌 Acura 兩款新電動跨界車。

通用汽車在去年 10 月表示，將在 Spring Hill 投資 20 億美元以生產電動車，未來五年內將對電動和自駕車投資 270 億美元。

研調機構 AutoForecast Solutions 數據顯示，2025 年通用汽車有望在北美的五家工廠生產電動車，其中兩座於密西根州、其他分別在田納西州、加拿大安大略省與墨西哥。