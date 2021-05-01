〈美股熱門股〉雪佛龍Q1財報不給力跌逾3% 思佳訊Q2財測黯重挫逾8%

雪佛龍 Q1 財報不給力 下跌 3.58%

石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 週五（30 日）公布首季財報，在連續 3 季虧損後首次轉盈，經調整後每股獲利 0.9 美元，與華爾街分析一致，但仍低於新冠疫情前水準，股價下跌 3.58% 至每股 103.07 美元。

雪佛龍的煉油與化工部門首季獲利僅 500 萬美元，遠低於去年同期的 11 億美元，該公司將此歸因為疫情與德州 2 月時的暴雪天災等不利因素影響獲利，該公司表示德州暴雪共造成 3 億美元的生產損失與維修費用。

美國下游業務營收從去年同期的 4.5 億美元轉虧 1.3 億美元，煉油廠的原油進口與汽油銷售下降 9%，主要是由於航空燃油、汽油與柴油需求下降。

思佳訊 Q2 財測不樂觀，挫跌 8.35%

思佳訊 (SWKS-US) 週五股價下跌 8.35% 至每股 181.33 美元，儘管日前公布首季財報營收、獲利皆高於預期，但本季財測不樂觀促使其股票承壓。

投資銀行 Raymond James 看好思佳訊下半年的表現，給予「優於大盤表現」評等，並將目標價從 205 美元上調至 220 美元，且認為公布財報後的股價回調是投資人對「淡季表現不佳」的看法。

瑞穗銀行（Mizuho）認為在 5G、物聯網、中國對智慧型手機需求強勁等因素下，思佳訊前景將優於預期，將目標價從 207 美元上調至 210 美元，並給予買進評等。

推特前景看淡，暴跌 15.16%

推特 (TWTR-US) 因第一季財報不佳，分析師看淡未來展望，週五股價暴跌 15.16% 至每股 55.22 美元。

財經網站 Investing.com 分析師 Haris Anwa 表示，隨著疫苗推出步伐加快，未來將會有更多人走出戶外，因此推特前景看淡，要重現去年的好成績相當困難。

不過有分析師表示，推特新的應用功能與直播活動將能在未來幾個月提升客戶黏著度與營收，並認為推特對未來營收的預估較為保守。