暴雪肆虐 美國每日原油產量大減逾3成 雪佛龍、西方石油生產停擺

美國正經歷 30 年來最冷寒冬，在停電衝擊德州等原油生產大州的情況下，全美原油每日產量下滑三分之一，降幅前所未見，其中以二疊紀盆地油田影響最劇，華爾街預估情況將持續至下周才能緩解。

據彭博 (Bloomberg) 引述原油業企業高層說法報導，目前全美原油每日產量下降逾 350 萬桶，相當於超過 3 成。最新官方數據顯示，在暴雪肆虐前，美國每日原油產能約 1100 萬桶石油。

消息人士表示，位於德州與新墨西哥州的全美最大油田二疊紀盆地損失尤其嚴重，產量下滑多達 65%。德州南部的 Eagle Ford 頁岩區與奧克拉荷馬州的 Anadarko 盆地減產幅度也相當可觀。

受到暴風雪的影響，二疊紀盆地油田第二大原油商西方石油 (Occidental Petroleum) 周二 (16 日) 發布「不可抗力」(force majeure) 通知，告知客戶嚴寒天候阻撓運輸設施並導致交貨延誤，將被迫減少原油產量，目前還無法預估減產狀況將持續多久；雪佛龍 (Chevron) 因停電宣布關閉德州克伯森郡的油井。

西德州原油期貨周二一度突破每桶 60 美元大關，接近一年高點。石油和天然氣公司股票大多上漲，西方石油大漲 4.21% ，雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.05%，埃克森美孚 (XOM-US) 漲 3.01% 。

美國國家氣象局數據顯示，二疊紀產油區中心地帶的德州 Midland 周一氣溫暴跌至 -19 ºC，是 1989 年以來最低溫，周二回溫至 -11ºC。原油貿易商預計，隨著二疊紀油田地區氣溫回溫，原油產量將在周三緩慢回升。

Energy Aspects 首席石油分析師 Amrita Sen 表示，這波暴雪對原油產量造成的損失遠超乎原先預期，考量到油管狀況以及德州電價暴漲，二疊紀原油產能可能要到下周一 (22 日) 才能恢復至以往水平。