〈貴金屬盤後〉市場靜待Fed會議結果 黃金窄幅收低

週二 (27 日) 交易，黃金期貨價格小幅收低，價格仍守在狹窄的交易區間內，係因投資者靜待 Fed 為期 2 日的貨幣政策會議結果。
Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 報告指出，「目前金價只關心 Fed，儘管美國消費者信心達到疫情以來高點、房價上升至 2006 年以來最高，以及其他大宗商品價格飆升，但金價還是卡在範圍內。」
Fed 為期兩天的會議將於週三下午做出結論，預計會看到決策者維持 2024 年才升息的立場，並且他們會說現在開始討論逐步削減其每月購債 1200 億美元 (即量化寬鬆，QE) 的計畫還太早了。
美國經濟諮商局週二公布，4 月份消費者信心指數上升，自前月修正後的 109 上升至 121.7，對避險黃金價格構成一定壓力。
黃金下一步可能走高，倘若 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 調升經濟前景而沒引發債券市場拋售，黃金可望向上突破 1800 美元水準。
AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 在市場評論中表示，黃金正在失去動力，因為交易者在 Fed 會議前猶豫不決，不敢對黃金砸下大賭注。」
「交易者擔心 Fed 的資產購置計畫，因為有一些證據顯示那些購債行動流失了一些動力。」Aslam 說。QE 行動會壓迫美元且可能導向通膨，美元走疲有利黃金，而且黃金通常被視為通膨的避險工具。