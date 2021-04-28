〈貴金屬盤後〉市場靜待Fed會議結果 黃金窄幅收低

週二 (27 日) 交易，黃金期貨價格小幅收低，價格仍守在狹窄的交易區間內，係因投資者靜待 Fed 為期 2 日的貨幣政策會議結果。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 報告指出，「目前金價只關心 Fed，儘管美國消費者信心達到疫情以來高點、房價上升至 2006 年以來最高，以及其他大宗商品價格飆升，但金價還是卡在範圍內。」

Fed 為期兩天的會議將於週三下午做出結論，預計會看到決策者維持 2024 年才升息的立場，並且他們會說現在開始討論逐步削減其每月購債 1200 億美元 (即量化寬鬆，QE) 的計畫還太早了。

美國經濟諮商局週二公布，4 月份消費者信心指數上升，自前月修正後的 109 上升至 121.7，對避險黃金價格構成一定壓力。

黃金下一步可能走高，倘若 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 調升經濟前景而沒引發債券市場拋售，黃金可望向上突破 1800 美元水準。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.30 美元或近 0.1%，收每盎司 1778.80 美元。

5 月白銀期貨價格上升 20 美分或 0.8%，收每盎司近 26.41 美元。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 在市場評論中表示，黃金正在失去動力，因為交易者在 Fed 會議前猶豫不決，不敢對黃金砸下大賭注。」

「交易者擔心 Fed 的資產購置計畫，因為有一些證據顯示那些購債行動流失了一些動力。」Aslam 說。QE 行動會壓迫美元且可能導向通膨，美元走疲有利黃金，而且黃金通常被視為通膨的避險工具。

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