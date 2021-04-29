【富蘭克林】安泰銀、富蘭克林線上理財通佳評不斷 邀客戶定期定額好Fund心

抓緊第二季市場投資契機，安泰銀行財富管理與富蘭克林證券投顧再度攜手，在「安泰銀行勇於變革 - 眾所激賞」官方臉書連續舉辦三場的「定期 FUND 理財通─2021 全球投資展望」線上理財分享，對談精彩、內容實用，粉絲頻按讚，加上結合銀行「定期 FUND」的手續費優惠活動，鼓勵客戶穩健地以定期定額策略累積財富。

「定期 FUND 理財通─2021 全球投資展望」線上講座在四月共推出三集節目，邀請銀行產品經理及富蘭克林基金專家從不同主題，為投資人的基金理財獻策，包括第一集「專屬我的投資術」，分析小資族、三明治族及退休族群的特性，並提供適當的佈局建議，讓線上粉絲可了解自身需求採用合適的投資策略；第二集「跟著趨勢向前行」，剖析全球市場主流局勢，協助客戶避開因疫情影響而錯失投資契機的可能；第三集「FUND 來 FUND 去有 3 招」，則是在傳統認知中的定期定額策略，加入有助於提升獲利的操作方式，例如定期不定額、債息扣款及大筆定期定額等，多元而靈活的操作吸引客戶線上熱烈諮詢。

結合安泰銀行臉書平台與富蘭克林基金專家的雙重優勢，影音節目內容淺顯易懂且容易執行，播出後深獲好評。

安泰銀行積極提升數位金融服務，期間觀察到基金客戶偏向保守心態者比重頗高，推出「定期 FUND」專案，即日起至六月底為止，在安泰網銀平台新申購定期（不）定額全系列國內外基金，扣款成功次數達一定門檻，可享手續費最低 2 折的優惠，期間也開放客戶依據市場狀況調整扣款金額，把握機會讓時間創造更好的獲利空間。

同樣在數位金融服務積極耕耘的富蘭克林證券投顧，定期也會在其官方網站與社群平台推播線上影音，分享全球市場趨勢、投資策略及優質基金推薦。針對第二季的投資方向及基金建議，富蘭克林投顧表示，可持續定期定額股票型基金，積極者可掌握亞洲主流投資趨勢的富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金、網羅數位轉型投資商機的富蘭克林坦伯頓科技基金；若考量市場波動升高，則可採納雙收益策略，聚焦在富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）、富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金），爭取股利與債息雙收，也同步把握長期資本成長的機會。

【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。