〈陸港盤後〉滙控、阿里巴巴扮領頭羊 恒指順利站上29000點

週三 (28 日)A 股三大股開盤漲跌互見，上證與深證開低，創業板指則開高。上證與深證受到股王貴州茅台第一季業績成長創六年新低，股價重挫 4% 的拖累，導致走勢較為疲弱，相關食品飲料類股成為拖累早盤走勢的主因。

不過，白酒族群在探底後迅速反彈，多檔相關個股走揚，而印度新冠疫情持續惡化帶動生技類股保持近期的高人氣，在資金回流之下滬深兩大指數順利翻紅，創業板指更是勁揚逾 2%。

港股方面，投資人關注聯準會是否會在利率會議中透露縮表時程，在觀望態度濃厚下，恒指在小幅開高後維持在平盤附近及 29000 點關卡前來回震盪。終場在滙控及阿里巴巴上漲的帶領下，恒指順利突破 29000 點大關。

滙控 (5-HK) 季報優於預期，今日股價表現延續前一日的強勢，股價大漲逾 3%，再度成為支撐恒指上漲的重要引擎。而港交所 (388-HK) 今日公布第一季純益年增七成創新高，惟股價小幅下滑 0.2%。

小米 (1810-HK) 競爭對手 OPPO 傳出將投入造車，再加上主要手機銷售市場印度的疫情嚴峻，拖累股價重挫逾 3%。

雖然市場傳出中國將調查螞蟻 IPO 事件，而在調查完成前馬雲禁止出境，不過阿里巴巴 (9988-HK) 股價仍上漲逾 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.42%，報 3457.07 點；科創 50 指數上漲 0.94%，報 1324.24 點；深證成指上漲 0.94%，報 14398.38 點；創業板指上漲 2.16%，報 3050.58 點。恒生指數上漲 0.45%，報 29071.34 點、恒生科技指數上漲 0.19%，報 8532.76 點。

北向資金進出方面，週三北向資金買超人民幣 20.08 億元，外資連四買，其中滬股通買超人民幣 14.173 億元，深股通買超人民幣 5.91 億元。

法人觀點

山西證券認為，本週將是長假之前的最後一個交易週，過去經驗來看市場量縮整理機率高，短線上指數將在均線附近來回震盪。隨著第一季業績陸續公布，指數整體本益比已有所下滑，創業板估值有較大幅度的修正，因此未來可留意創業板止跌反彈的機會。

