〈聯發科法說〉上調全年營收年增幅至40% 毛利率上看46%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望全年，執行長蔡力行表示，公司較 3 個月前看到更強勁的成長動能，依據現今取得產能，今年營收年增幅至少 40%，同時上調全年毛利率目標至 44-46%。

聯發科原先預計，今年毛利率可維持約 43-44%，不過，蔡力行指出，受惠產品組合優化，銷售單價提升力道優於預期，上調毛利率目標至 44-46%，從低標 44% 推算，將創 7 年來新高。

細分四大產品線，包括手機 (Mobile Phone)、物聯網與電腦及客製化晶片 (IoT, Computing and ASIC)、智慧家居 (Smart Home)、電源管理晶片 (PMIC)，蔡力行看好，今年四大產品線營收均會較去年成長，其中，手機成長幅度將優於其他產品線，年增 40% 起跳。

蔡力行強調，聯發科今年在高階市場獲得不錯斬獲，5G 晶片市占率站穩 45%，預計今年底、明年初搭載新款旗艦晶片的手機也將陸續出貨，看好今年 5G 晶片出貨數量將首度大於 4G，有助產品組合優化。

對於 5G 手機晶片競爭，蔡力行不評論競爭對手，僅強調競爭不會消失，但聯發科已取得不錯的利基點，預期 5G 晶片出貨量將持續成長，且市占率將穩健提升。

物聯網與電腦及客製化晶片方面，蔡力行表示，聯發科擁有完整的無線與有線通訊技術、ARM 架構 CPU 及高速資料傳輸的 Serdes IP，隨著越多創新聯網產品問世，聯發科將持續提升市占率，相信該產品線將成為未來主要成長動能之一。

輝達 (NVDA-US) 日前也宣布將攜手聯發科，搶攻筆電市場，蔡力行指出，雙方有很好的合作，可提供一個完整平台，有助公司在筆電、Chromebook 的市占率持續提升，同時也將把優勢擴展至其他領域。

聯發科預期今年 WiFi 6 規格升級潮將延續，其中，WiFi 6 產品占整體 WiFi 出貨比重將由去年 2-4%，大幅成長至 15%，ASIC 也受惠遊戲機需求熱銷，穩健成長，交換器晶片與資料中心 AI 加速器的 ASIC 專案進展也順利。

智慧家居方面，蔡力行看好，未來幾季的全球運動賽事將陸續起跑，如歐洲盃足球賽、東京奧運等，將帶動電視需求，且隨著消費者花在家庭娛樂的時間增加，升級電視規格的意願也提高。

蔡力行指出，今年四大產品線可觸及的市場合計 700 億美元，其中，手機約 290 億美元，物聯網與電腦及客製化晶片約 285 億美元，是手機以外另一個具規模的市場，智慧家居、PMIC 市場則各約 55、70 億美元。

蔡力行看好，聯發科擁有具競爭力的 IP 組合以及技術投資，不僅能使公司抓住產業趨勢，也能有優於產業的表現。