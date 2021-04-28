〈聯發科法說〉今年每股擬配37元現金股利 未來四年加發超過1000億元

聯發科 (2454-TW) 法說會今 (28) 日公布股利政策，預計今年每股擬配 37 元現金股利，同時宣布調高經常性現金股利配息率至 80-85%，且為回饋長期股東，未來四年將額外加發總計超過 1000 億元的特別現金股利。

聯發科指出，考量公司對各類產品線競爭力，以及未來發展前景的信心，決議自今年起將經常性現金股利配息率，從往年的 60-70%，提升至 80-85%。

此外，為回饋長期股東，聯發科董事會也決議額外加發四年總計超過 1000 億元的特別現金股利，預計股東在 2021-2024 年的四個派息年度，每年除了 80-85% 配息率的經常性現金股利，將額外收到每股 16 元特別現金股利。

依今年為例，聯發科除了每股擬配 21 元經常性現金股利，加上每股 16 元的特別現金股利，總計每股可拿到現金股利 37 元，依今日收盤價 1080 元計算，殖利率約 3.4%。

執行長蔡力行表示，聯發科近年在各類產品線展現高度競爭力，掌握快速成長的 5G、WiFi 6、ARM Computing 及高階製程等關鍵技術，智慧家庭、智慧物聯網與電源管理業務也穩健增長，公司對營運前景及未來發展相當有信心。

聯發科預計，今年將投入 30 億美元研發預算，在不影響未來投資與併購機會下，額外加發特別現金股利，與股東分享營運成果，並持續提高股東價值，回饋股東對聯發科的長期支持。