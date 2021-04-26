聯發科再登1090元新天價 市值超車鴻海 重返台股第二大權值股

聯發科 (2454-TW) 預計本周三召開法說會，市場預期將釋出樂觀展望，今 (26) 日受惠買盤提前進駐，一度達 1090 元，再度寫下歷史新天價，市值達 1.7334 兆元，也超車鴻海的 1.6636 兆元，重返台股第二大權值股。

聯發科此次法說，市場關注第一季財報、第二季展望、5G 手機晶片市況，及晶圓代工與封測產能分配等，外資多看好，聯發科首季營收將衝破千億元，單季每股純益賺逾一股本，超越去年上半年總和的 8.22 元。

聯發科原預期今年在中國手機晶片的市占率約 4 成，不過，隨著高通 (QCOM-US) 晶片出貨受阻，中國手機品牌廠紛紛轉向聯發科下單，推升市占率優於預期，供應鏈透露，聯發科今年在中國手機市場將一舉衝破 5 成，取得過半市占。

隨著聯發科晶片銷售暢旺，後段封測需求也強勁，近來測試廠稼動率滿載，除了調漲每小時測試費用，探針卡、測試板產品採購費用也轉嫁到客戶上，有助毛利率顯著提升，今日買盤也積極卡位。

市場看好，聯發科主力測試供應商京元電 (2449-TW) 今年在聯發科業績帶動下，營收將續創新高，今日股價強勢表態，大漲逾半根漲停板，最高達 48.95 元，創下 17 年來新高。