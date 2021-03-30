高端疫苗二期試驗收案數超標 5月底前進行數據分析

高端疫苗 (6547-TW) 今 (30) 日召開 COVID-19 疫苗二期收案完成說明會，收案人數超過原訂 3700 人，共收案 4129 人，預計 4 月底前完成施打第 2 針、5 月底前進行數據分析，將如期在 6 月底前申請台灣緊急使用授權(EUA)。

高端新冠疫苗二期臨床試驗共由 11 間醫院進行，今年 1 月 22 日第一位受試者開始施打第一劑、3 月 30 日所有受試者無成第一劑施打，按照規劃，4 月底前所有受試者會完成第 2 劑施打，並經過 28 天觀察期，5 月進行期間分析，檢視免疫原性、血樣採集。

高端疫苗總經理陳燦堅指出，收案人數超過原預期的 3700 人，總共收案 4000 多人，感謝民眾願意相信高端、支持國產疫苗，並願意配合試驗多次回診，為國產疫苗累積安全性和免疫原性數據。

計畫召集總主持人林奏延表示，此次二期臨床試驗進度上，收案過程順利，總共收案人數為 4129 人，其中北醫附醫收最多，超過 800 人，從年齡分布來，20-64 歲共 3006 人、65 歲以上共 746 人並符合食藥署要求年長者 2 成比例。

高端疫苗提到，預計今年先申請緊急使用授權，現今緊急使用授權是將二、三期試驗合併，但若未來新冠病毒將變成流感化，後續也將執行三期臨床試驗，並申請正規藥證，但由於目前法規尚不明朗，試驗設計仍在討論階段。