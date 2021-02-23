〈台康生展望〉與高端新冠疫苗合作開發案 首批交貨約500萬劑

國內新冠疫苗已進入二期臨床試驗，台康生 (6589-TW) 去年與高端疫苗 (6547-TW) 合作提供疫苗原液，總經理劉理成今 (23) 日表示，原液已開始量產，預計首批交貨量約 500 萬劑，法人估，台康生 3 月起營收將顯著成長。

高端疫苗去年投入新冠疫苗開發後，就與台康生簽約合作，由台康生生產疫苗抗原蛋白原液、高端負責後端充填包裝，劉理成指出，預計下個月啟動量產，6 月將交貨首批約 300-500 萬劑。

法人認為，隨著台康生新冠疫苗原液量產出貨，3 月開始營收將顯著提升，且高端將成為前三大客戶之一。

台康生生產基地分別位於汐止與竹北，其中竹北廠廠能約 1 萬升、汐止廠產能約 1500 公升，劉理成表示，兩廠產能利用率從去年的 6 成，今年已拉升至 7-8 成，由於高端去年已簽約合作，排程大致底定，供貨無虞。

劉理成指出，由於產線逼近滿載，生產排程已到今年底，並陸續接洽明年第 1 季訂單，若後續需要擴廠，竹北廠還可再擴 4000 公升。

台康生近期股價漲勢凌厲，依主管機關規定公布自結，台康生 1 月營收 9046 萬元，月增 23.89%、年增 86.23%；稅後虧損 5900 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.29 元；台康生去年 12 月 - 今年 1 月營收 1.63 億元，年增 23%；稅後虧損 1.77 億元，虧損較前年同期收斂，每股虧損 0.86 元。