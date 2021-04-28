台積電壓盤 台股跌28點收17567點 爆逾5000億元大量

華爾街保守觀望，導致美股周二表現疲軟，台股今 (28) 日仍呈高檔震盪格局，晶圓雙雄、台塑四寶賣壓沉重，面板、IC 設計、航運及電器電纜族群持續獲資金點火，在多空拉鋸下，加權指數終場仍下跌 28.37 點，收在 17567.53 點，成交值爆出 5064.76 億元巨量，僅次 22 日的 6000 多億天量。

台積電今日震盪走跌，回測 600 元關卡，終場下跌 1.3%，收在 602 元；聯電下午將舉行線上法說會，盤中調節賣壓出籠，股價翻黑收 60 元；反觀聯發科，今日法說會同步登場，吸引買盤進場押寶，一度衝上 1090 元，終場漲近 2% 收 1080 元；台塑集團股漲多拉回，其中以南亞跌勢較深，失守 90 元關卡。

超微 (AMD-US) 財報優於市場預期，總裁兼執行長蘇姿丰看好資料中心動能延續，上修全年成長目標，市場看好台廠供應鏈將同步受惠，祥碩、智原率先衝上漲停板，IC 設計族群人氣回籠，矽創、譜瑞 - KY、矽統、聯詠等多檔漲勢也相當強勁。

中小尺寸面板廠彩晶應主管機關要求公布 3 月自結，獲利繳出暴增 16 倍的佳績，今天再度吸引資金進駐，股價強攻漲停，達 28.85 元，創近 20 年來新高；友達、群創也獲法人調升目標價，上看 4 字頭，股價一度大漲逾半根停板，面板三傑帶量攻高，午盤成交量穩居台股前三大。