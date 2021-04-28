GE第一季獲利優於預期 為何股價仍下跌？

通用電器 (GE-US) 週二盤前公布今年第一季獲利略高於預期，但投資者不買單。

GE 盤前一度挫約 2.7%，但最終收低約 0.59%。該公司公布調整後 EPS 3 美分，略高於華爾街估計的 EPS 1 美分，同時消耗現金約 8.45 億美元，符合分析師預期。年初通常是 GE 現金生成表現最差的季節，因為顧客通常在年底支付帳單。

GE 重申 2021 年的財測，由於在 3 月初時已經發布過，所以不令人意外。GE 預期，工業業務營收約 25 億美元至 45 億美元，EPS 約 20 美分。

訂單較去年同期下降 8%，但正如執行長 Larry Culp 解釋那樣，「GE 並非短週期業務。」GE 出售大型昂貴的設備，必須在交付前數年就下訂，所以其業務恢復速度通常會比販售小型零件的企業來得慢。

GE 航空、電力和醫療保健業務的銷售額年率下降，再生能源單位營收小升 2%，而該單位季度虧損也縮減。醫療保健和航空單位的獲利年率雖然下降，但仍有紮實獲利。

執行長 Larry Culp 表示，「GE 第一季財報紮實的結果令我驕傲，儘管航空單位仍面臨艱困環境，這些持續的進展讓我們對 2021 年的承諾大有可為。」

GE 財報未見任何負面意外，這點是好消息，但由於也未見正面驚喜，拖累週二股價表現。事實上，現在投資者要看到 GE 打敗獲利預期並調升財測，才能維持股價上漲，這算是 GE 的好消息，因為過去只要符合預期就足夠了。這是 GE 正在轉型的跡象，顯示該工業巨擘正在戮力轉虧為盈。