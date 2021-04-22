ARK每日追蹤：連續6日買進COIN 再減持特斯拉、SQ、NVDA

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 21 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|PATH
|INTU
|RXRX
|NVDA
|IONS
|TREE
|MASS
|WADY
|SKLZ
|TMO
|IRDM
|SYRS
|DKNG
|NVS
|COIN
|RHHBY
|BLI
|REGN
|BEAM
|PHR
|SPFR
|TWTR
|NIU
|TSLA
|DDD
|SQ
|TCEHY
|SNPS
|PTON
|ROKU
|PDD
|PCAR
|NFLX
|XLNX
|RTP
|PSTG
|HUBS
|PYPL
|DOCU
|ICE
週三 (21 日) ARK 系列基金連續第 6 個交易日買進虛擬貨幣交易所 Coinbase (COIN-US)，週三再次買進約 25 萬股，耗資約 8000 萬美元，而這也是 ARK 基金自 Coinbase 直接上市後的連續買進。
減倉方面，ARK 系列基金週三 (21 日) 減倉了特斯拉 (TSLA-US) 超 16 萬股，套現約 1.2 億美元，但儘管已經連續多日減持，特斯拉仍然是 ARK 基金的第一重倉股。
另外 ARK 系列基金週三 (21 日) 亦再減持 Square (SQ-US) 近 31 萬股，並減持 Nvidia (NVDA-US) 約 2.2 萬股。