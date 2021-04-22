ARK每日追蹤：連續6日買進COIN 再減持特斯拉、SQ、NVDA

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 21 日之個股進出明細。

買進 賣出 PATH INTU RXRX NVDA IONS TREE MASS WADY SKLZ TMO IRDM SYRS DKNG NVS COIN RHHBY BLI REGN BEAM PHR SPFR TWTR NIU TSLA DDD SQ TCEHY SNPS PTON ROKU PDD PCAR NFLX XLNX RTP PSTG HUBS PYPL DOCU ICE

週三 (21 日) ARK 系列基金連續第 6 個交易日買進虛擬貨幣交易所 Coinbase (COIN-US)，週三再次買進約 25 萬股，耗資約 8000 萬美元，而這也是 ARK 基金自 Coinbase 直接上市後的連續買進。

減倉方面，ARK 系列基金週三 (21 日) 減倉了特斯拉 (TSLA-US) 超 16 萬股，套現約 1.2 億美元，但儘管已經連續多日減持，特斯拉仍然是 ARK 基金的第一重倉股。

另外 ARK 系列基金週三 (21 日) 亦再減持 Square (SQ-US) 近 31 萬股，並減持 Nvidia (NVDA-US) 約 2.2 萬股。