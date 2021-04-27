〈陸港盤後〉生技、保險強拉護盤 A股三大指數下半場逆轉翻紅

週二 (27 日)A 股開盤延續前一個交易日下滑的走勢而開低，採掘、非銀金融、鋼鐵和汽車跌幅較重，不過印度新冠疫情失控刺激生技類股走強，加上貴金屬、旅遊類股的漲勢，帶動創業板指率先翻紅。

午盤後指數走勢較為震盪，鋼鐵、軍工、汽車等權值股下挫與保險類股上漲形成拉距，但在生技類股維持強勢之下，市場賣壓減輕，三大指數終場收在平盤之上。

今日滬深兩市成交金額再度下滑，較前一個交易日大減人民幣 1450 億元，達人民幣 7646 億元。

港股方面，市場在等待聯準會利率會議，擔心會中將釋出減少 QE 的風向，市場觀望氣氛濃，加上美團 (3690-HK) 因遭到主管機關調查反壟斷的消息而下挫，導致港股開低後一度震盪走低。

隨後多家法人發表報告指出美團即便受犯對於營運影響也不大，美團立即反彈上漲，帶動網科類股走勢，恒生科技指數率先翻紅。恒生指數則是在滙豐午盤公布業績後上漲 2% 的拉升下縮小跌幅。

終場美團上漲逾 2% 是帶動恒生科技指數上漲的主因，而京東健康 (6618-HK) 與阿里健康 (241-HK) 則跟隨中國生技類股上漲走勢，股價分別上漲 5.8% 及 1.7%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.04%，報 3442.61 點；科創 50 指數下滑 0.23%，報 1311.91 點；深證成指上漲 0.28%，報 14264.08 點；創業板指上漲 0.56%，報 2986.03 點。

恒生指數小跌 0.04%，報 28941.54 點、恒生科技指數上漲 0.37%，報 8516.45 點。

北向資金進出方面，週二北向資金買超人民幣 35.12 億元，外資連三買，其中滬股通買超人民幣 7.93 億元，深股通買超人民幣 27.2 億元。

法人觀點

東北證券認為，目前市場缺乏方向感，投資分布上較為均衡。回顧過去在五一長假前數日的避險情緒會升溫，投資人勿追高。一般而言，A 股上漲機率較高的時機在 5 月底至 6 月中上旬，投資人可以擇機佈局買點。投資類股上，原物料、碳中和概念的新能源、自主可控和安全主線的軍工、晶片、虛擬貨幣等類股，以及奧運題材均值得留意。