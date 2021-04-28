「美國家庭計畫」公布在即 彭博：拜登加稅計畫可能放棄提高遺產稅

據彭博 (Bloomberg) 周二 (27 日) 引述消息人士報導，美國總統拜登與白宮經濟團隊正計劃放棄提高遺產稅，遺產稅可能不會成為周三公佈的「美國家庭計畫」中資金來源的一部分。

消息人士表示，白宮認為此舉已足夠，因此可以排除提高遺產稅。此外，白宮助手們也不願將遺產稅列入，除非已得到國會民主黨的支持。

市場目前預估美國家庭計畫對富人的資本利得稅率幾乎翻倍。去年拜登在總統大選期間承諾將提高遺產稅，同時增加資本利得和企業稅，以迫使企業和富人支付更多稅。

遺產稅是美國富人去世時徵收的稅，最高稅率達 40%。對於進步主義和自由派經濟學家而言，取消提高遺產稅是值得關注的，因為向富人徵稅是拜登政策核心之一。

儘管如此，拜登即將推出的稅收計畫仍將終結富豪階層的利益，藉由強化基礎的審計方式使繼承人繼承資產時以市價衡量稅額，而非起初成本，這使富人需付更多稅。

據稅收政策中心估計，去年死亡人數中只有 1900 人的遺產需要繳納遺產稅，占不到 0.1%。

拜登去年競選期間曾提議將遺產稅免稅額降低至 350 萬美元，以擴大稅收淨額，不過，共和黨稱此舉為死亡稅，認為此提議不公平，懲罰成功人士將財富轉移給下一代，並傷害小企業主。

美國目前免稅額高達 1170 萬美元，是近期歷史上最高的免稅額之一，20 年前免稅額僅 67.5 萬美元。

儘管拜登表示不會更改免稅額，然而前總統川普祭出的減稅政策都將於 2025 年底到期，因此若國會在此之前不採取行動，免稅額將在未來幾年自動降低。