〈美股熱門股〉Crocs營收報喜漲逾15% Pinterest用戶成長不如預期重挫10%

Crocs Q1 營收、獲利創新高，勁揚 15.3%

布希鞋製造商卡駱馳 (Crocs)(CROX-US) 周三（27 日）盤前公布首季營收創新高，並公布遠勝市場預期的營收預測，收盤大漲 15.3% 至每股 97.82 美元。

Crocs 首季營收成長 64% 至 4.610 億美元，淨利增至 9,840 萬美元，經調整後 EPS 達 1.49 美元，營收、獲利皆優於分析師預期。執行長 Andrew Rees 說：「需我們在首季實現創紀錄的營收與獲利，在所有地區與通路都實現成長。」

Crocs 預估第二季營收將成長 60% 至 70% ，而市場預估為 40%。該公司預計營業利潤率 (non-GAAP) 介於 21% 至 23% 。

Pinterest Q1 用戶成長低於預期，盤後跌 10.29%

社群軟體 Pinterest(PINS-US) 周三公布首季財報，由於用戶成長低於預期，盤後股價挫跌 10.29% 至每股 69.60 美元。

首季財報顯示，Pinterest 的月活躍用戶成長 30% 至 4.78 億人，但仍低於 FactSet 分析師預估 4.805 億人。美國地區的月活躍用戶成長 9% 至 98 萬人，國際市場的月活躍用戶成長 37% 至 3.8 億人。

Pinterest 首季營收成長 78% 至 4.85 億美元，優於市場預期。美國營收成長 65% 至 3.9 億美元，而國際營收成長 170% 至 9,500 萬美元。

Pinterest 表示，因為新冠疫情仍存有不確定性，預計第二季收入將成長 105% 至 5.586 億美元，優於市場預期為 5.313 億美元。該公司預估全球月活躍用戶成長約 15% ，美國月活躍用戶數則與去年同期持平。

Google 廣告業務成長強勁，大漲 4.5%

Alphabet(GOOGL-US) 得益於搜尋廣告業務強勁成長，首季財報告捷，獲利、營收遠勝市場預期，盤後股價大漲 4.5% 至每股 2,394 美元，登上 52 周新高。

Google 首季營收年增 34% 至 553 億美元，獲利猛增 162% 至 179 億美元，廣告營收較去年同期成長 32.3% 至 446.8 億美元，寫下至少四年來最快增速。

Google 雲端營收年增 46% 至 40.5 億美元，Alphabet 財務長 Ruth Porat 說：「這反映了 Google 雲端平台（GCP）與企業協作工具（Google Workspace）的實力與契機。」