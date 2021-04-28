〈能源盤後〉OPEC+提早開會 照舊增產 原油收登一週高點

週二 (27 日) 交易，原油期貨價格收登一週高點，係因 OPEC + 提早開會令市場大感意外，且 OPEC + 決議維持當前逐步增產的計畫。

印度疫情惡化，市場越來越擔心石油需求因此顯著下降。審查石油市場的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 將原定週三的會議提早一日至週二召開。

OPEC+ 聲明指出「已決議持續執行 4 月 1 日會議上做出的產量調整決定」，即 5 月逐步調升每日產量 35 萬桶，接著 6 月也提升 35 萬桶，7 月 44.1 萬桶。

OPEC + 一直抑制約 800 萬桶 / 日的產量，其中 100 萬桶 / 日是沙烏地阿拉伯的自願減產，當時沙烏地阿拉伯稱他們計畫自願減產 3 個月。

下一回 JMMC 和 OPEC + 會議將在 6 月 1 日召開。

能源情報局副局長兼 OPEC 首席通訊員 Amena Bakr 週二在推特上發文稱「排程變動，第 16 次 OPEC + 會議已召開了。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.03 美元或 1.7%，收每桶 62.94 美元，為最近月契約自 4 月 19 日以來最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 77 美分或 1.2%，收每桶 66.42 美元，為最近月契約自 4 月 20 日以來最高收盤價。

Wood Mackenzie 宏觀石油部門副總裁 Ann-Louise Hittle 表示，OPEC + 很堅定在未來幾個月逐步且謹慎提高供應之決定。「此間正是該組織試圖平衡各種風險之際，包括印度可能因疫情惡化而導致需求下降，以及其他地方出現需求復甦跡象。」

世界第三大石油進口國印度的新冠肺炎病例激增，加劇了市場對能源需求的擔憂。據《紐約時報》報導，印度週二新增確診超過 32 萬人，2771 人死亡，且已是連續第六日單日確診病例超過 30 萬起，全球各國已展開救援行動，包括提供氧氣、設備和檢測等。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「印度疫情惡化令人擔憂，可能會挫傷全球需求成長，但目前英國和美國的需求復甦被認為彌補了印度的損失。」

分析師稱，印度和日本疫情惡化激起市場期待 OPEC + 可能會延後增產決議，這樣的期待提振了週一原油價格。「OPEC + 未來 3 個月將須衡量需求復甦『較預期疲弱』的風險。」Hittle 說。

除了需求之外，另一個油價的大風險是伊朗和美國的談判，倘若結局導向伊朗核協 (JCPOA) 重新建立成功，美國可能會解除對伊朗的制裁，讓伊朗原油返回全球市場。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.02 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.5%，收每加侖 1.91 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上升 3%，收每百萬 Btu 2.87 美元。

5 月天然氣期貨契約將於下週三屆期。

EIA 預計週三發布上週原油供應數據。Steeves 表示，上週原油供應下降的預期心理提振了週二原油價格。

根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期美國原油庫存上週 (4/23 止) 下降 20 萬桶、汽油庫存持平、蒸餾油庫存下降 120 萬桶。