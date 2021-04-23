蘋果點燃市場焦點 哪些個股的甜蜜點來了？

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果今年第一場新品發表會，外界聚焦在新一代的 iPad Pro，這款 12.9 吋的 iPad Pro 除了使用蘋果自家 M1 晶片，也是蘋果第一次導入 Mini LED 螢幕，從產品規格來看，這款螢幕搭載高階顯示 Liquid Retina XDR 技術，除了亮度達到 1,000 尼特 (nits) 之外，瞬間亮度峰值達 1,600 尼特與 1,000,000：1 的超高對比率，都是平板首次見到的高規格等級，且其採用的 Mini LED 更高達 10,384 顆，搭配 2,596 區的分區控制，顯示效果遠遠優於 31.5 吋的 iMac。



這次 iPad Pro 入門 128GB 產品定價 1,099 美元，相較前一代產品僅僅只有 100 美元價差，而光是傳統側光式 LED 背光與 Mini LED 背光的成本價差就已經 85 美元了，這使得新的 iPad Pro 競爭力大幅提升，市場預估出貨量已經由 400 萬台上修至 500 萬台，市場滲透率則由 2.5％提高至 3.1％。而預料蘋果下一場發表會要推出的 Macbook 14 與 16 吋產品也會同樣搭配 Mini LED 背光顯示技術，未來將打造 Mini LED 成為高階平板及高階筆電的標配。



雖著 iPad 出貨，相關供應鏈包括 Mini LED 晶片廠商富采 (3714-TW)、打件廠台表科(6278-TW)、檢測分選廠惠特(6706-TW)、梭特(6812-TW)、久元(6261-TW)、PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW)、健鼎(3044-TW)、驅動 IC 廠商譜瑞(4966-TW)、聯詠(3034-TW)、光源模組瑞儀(6176-TW)、GIS-KY(6456-TW) 及組裝廠鴻海 (2317-TW)、仁寶(2324-TW) 等都將在第二季啟動拉貨動能。



而 iMac 供應鏈的台積電 (2330-TW)、台達電(2308-TW)、廣達(2382-TW)、可成(2474-TW)、華通(2313-TW)、欣興(3037-TW) 等也有望成為接棒的新亮點。



台股在週四 (4/22) 盤中衝上新高 17,428 點之後，大幅回測，上下震盪 362 點，漲多的傳產族群猛勢稍歇，外資轉賣為買，但是資金進入防禦性高的金融族群，投信和外資一樣逢低趁勢佈局，顯示台股未來並不悲觀，只是短線上需要整理並重新找回主流，因此第二季開始具有成長性、題材性的族群個股都將是下一波的伏兵。



萬寶投顧陳子榕指出，在台股高檔震盪中，我依然能為各位推薦到好的飆漲股，例如 4/13 分享的南紡 (1440-TW)，週四台股大跌時仍然收在漲停板，股價從 23.05 元漲到 28.8 元，上漲 5.75 元，漲幅 25％；另外從 3/12 多次推薦的茂順(9942-TW) 股價也從 88.8 元一路上漲，週四再創下波段高點至 110.5 元，上漲 21.7 元，漲幅 25％。



再次提醒大家，雖然台股指數拉回，但基本面依然非常穩健，因為今年台灣的 GDP 預測值達 4.8％，是 10 年來最好的成績，在全球資金持續寬鬆政策下，休息是為了走更長遠的路，在此刻應該要檢視手中持股，佈局成長性股票，在低檔時適時進場，才能有效把握上漲行情。



台表科 (6278-TW) 蘋果新品 12.9 吋 iPad Pro 供應鏈，市場推測出貨量將由原先預估的 400 萬台上修至 500 萬台，預計 5 月開始量產，將挹注第二季營收，今年目標 Mini LED 占營收比重約 10％，外資人士認為台表科是最被低估的供應鏈代表；3 月營收 44.24 億元，月增 32.2％，年增 42.17％；前 3 月累計營收 115.12 億元，年增 37.9％，擬配發 3.3 元現金股利。

中探針 (6217-TW)3 月營收 2.28 億元，月增 21.27％，年增 21.08％，前 3 月累計營收 6.81 億元，年增 45.96％；受惠全球車市復甦，以及美國政府擴大電動車補助市場，營運成長看旺；擬發放 1.05 元現金股利。

百和興業 - KY(8404-TW) 認列無錫建案「百和家天下二期」，該案戶數 167 戶，3 月開始交屋，單月約交屋 51 戶，其餘 100 戶上下將在第二季陸續交屋，可望貢獻營收較首季成長；鞋材步入旺季，國際品牌大廠下單力道回籠，高附加價值的產品緹花網布今年出貨持續攀升，預估營收占比將由個位數拉高至雙位數，且在產品結構調整下，有助毛利率表現；3 月合併營收 14.82 億元，年增 22.65％，首季營收 24.54 億元，年增 8.75％，雙雙創下同期新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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