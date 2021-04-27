〈旺宏法說〉客戶不看價格要貨源 今年營運將逐季成長

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開線上法說，董事長吳敏求表示，目前產能滿載，訂單需求強勁，今年營運將逐季成長，第一季會是今年毛利率低點；他並透露，現在客戶需求是只要能拿得到貨就好，價格不是重點。

對於漲價議題，吳敏求表示，現在市場氛圍是只要能交貨，客戶盼能拿到貨，對價格比較不計較；且漲價也不是馬上，是一個過程，獲利率會因此持續改善。

吳敏求指出，目前各應用需求均十分暢旺，訂單非常強勁，好到自己都不相信；第一季會是今年毛利率低點，營運表現將逐季成長。

旺宏目前存貨金額約 132 億元，其中 ROM 占比約 5 成、NOR 約 3 成，NAND 則是 2 成。吳敏求表示，今年是去化存貨很好的時間點，第二至第四季可望去化大多數的 NOR 與 NAND 庫存。

從各產品別來看，吳敏求指出，許多大廠切入 3D NAND 後，陸續淡出 SLC NAND 領域，目前公司在此領域表現領先，並看好今年表現會持續成長；4 月也已將 48 層 3D NAND 送交客戶端認證，盼下半年能出貨，96 層 3D NAND 今年也有機會量產。

NOR Flash 方面，吳敏求重申，認為今、明兩年都將處於缺貨情況；在 5G 通訊領域，雖因美中貿易戰干擾，無法出貨給中國廠商，但已有獨家供應日本客戶，也有新增歐洲客戶。

旺宏布局車用 NOR Flash 市場多年，今年目標挑戰產業市占龍頭地位。吳敏求表示，今年許多過去還未切入的客戶，都跑來跟旺宏合作，目前歐洲地區是最大客戶，也有日本、韓國客戶，且公司車用資安新品 ArmorFlash，可望打入電動車供應鏈，車用前景可期。

吳敏求也說，目前產能確實填得滿滿的，但由於設備交期長達一年，今年 12 吋廠不會有新增產能，而 12 吋廠確實還有些空間，會規畫將剩餘空間善加利用，盼是對未來業務有利的擴充。

關於 6 吋廠處分進度，吳敏求表示，雖然有營收挹注，但獲利能力不佳，經長期評估，還是認為賣掉比較有好處，預估處分收益將在第二季或第三季入帳。