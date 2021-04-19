〈旺宏出售6吋廠〉傳鴻海遞件有意收購 兩強結盟攻車用商機

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 6 吋廠出售案預計本季定案，繼先前傳出聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 及東京威力科創有意願收購後，近期最新傳出鴻海 (2317-TW) 也上門表達意願，若順利成案，旺宏可望藉鴻海集團拓展更多出海口，同時旺宏與鴻海對車用領域都相當積極，將能透過鴻海 MIH 聯盟平台，深化相關佈局。鴻海與旺宏皆不評論市場傳言。

業界指出，旺宏該廠出售方式是有條件出售，若順利售予鴻海，近年旺宏積極耕耘車用 NOR Flash 領域，將能透過鴻海 MIH 聯盟平台，深化相關佈局，甚至可藉鴻海為旺宏既有的產品，拓展更多出海口。

觀察旺宏車用布局，2009 年宣布跨足車用電子市場，至今已超過 10 年，目前 NOR Flash 營收比重中，車用就達 14%；旺宏更是全球第二大車用供應商，僅次英飛凌，客戶包括日系、美系、歐系與韓系等。

據了解，鴻海現階段積極拓展車用、電動車等產品，集團半導體技術也投入相關領域，如 CMOS 影像感測元件 (CIS)、絕緣柵雙極電晶體 (IGBT) 等特殊半導體製程，雙方都同步瞄準車用市場。

事實上，旺宏與鴻海早在過去就有接觸，2018 年 6 月時，市場傳鴻海為佈局半導體，籌組跨國大聯盟，且對下世代記憶體有高度興趣，並與旺宏接觸。

旺宏 6 吋廠位於竹科二期，地理位置佳，且目前正值全球晶圓代工市場供不應求之際，且已完成折舊，若將廠房與設備更新升級，可望進一步提升生產良率與營運效率，吸引不少買家上門。

旺宏考量該廠營收、利潤貢獻度不大，決議淘汰停產，並鼓勵客戶轉往 8 吋，但受疫情帶動，晶圓代工市場需求暢旺，因此延後至今年 3 月才停產，預計本季完成出售案。