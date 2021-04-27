集保e存摺攜手6家銀行 一鍵可速查款券整合資訊

金管會在去 (2020) 年的最後一天宣布鬆綁「開放銀行（Open Banking）第二階段業務」，首波開放 7 家銀行與 2 家 TSP 業者 (遠傳電信、集保結算所)，其中，集保 e 存摺 APP 今 (27) 日與 6 家銀行攜手，透過開放銀行第二階段的「消費者資訊查詢」功能，透過開放 API 串接，讓投資人可以一鍵就可以快速查詢此 6 家銀行的款券整合資訊。

首波的開放銀行第二階段起跑，早在今年 1 月，就由遠東銀與遠傳電信宣布合作一站式帳戶整合上線；而第一銀行、華南銀行、國泰世華、兆豐銀行、元大銀行及中國信託等 6 家銀行與集保結算所的合作則在今天推出，主要是提供投資人透過集保 e 存摺 APP 連結投資人往來銀行，跨越不同銀行檢視其銀行存款帳戶資訊的服務。

集保結算所董事長林修銘表示，集保 e 存摺上線四年來，用戶數已突破 220 萬戶，過程中也收到很多使用者反應，希望可以將銀行存款資訊納入，以便有效的掌握款券投資資訊，為了滿足投資人「e 手掌握」投資帳戶款券交易及餘額資料，方便辦理證券買賣交割及款項劃撥作業的期望，因此與 6 家銀行攜手「開放銀行第二階段業務」。

即日起，集保 e 存摺 APP 串聯上述 6 家銀行的 APP，投資人只要完成身分確認與認證授權，即可在集保 e 存摺 APP 中單一畫面中，查閱證券資產及證券交割帳戶的整合資產資訊，解決投資人時常需在「集保 e 存摺」APP 及不同銀行 APP 間跳轉的痛點，大大提高了資產管理的便利性，也能降低客戶因證券交割戶餘額不足，而產生的違約交易風險，也讓銀行業與證券業透過開放銀行機制，共創跨業資料共享新里程。

由於「開放銀行」主要是將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可獲得更多元金融服務，由 TSP 業者 (第三方服務提供者) 來做帳單整合、分析等服務，金管會 2019 年敲定分三階段推動開放銀行，第一階段先開放公開資訊查詢，第二階段則是開放消費者資訊查詢，第三階段將開放交易面資訊，也就是 TSP 業者做帳戶整合後，可進一步透過 App 直接連結帳戶扣款、消費支付、也可調整帳戶間資金。

因此，擔任財金公司開放 API 研究諮詢小組召集人的國泰世華銀行副營運長王志峰表示，為持續健全台灣開放金融生態系的發展根基，目前正積極協調各家銀行和財金公司一同研議討論第三階段「交易面資訊」的業務流程、技術及資安標準，因第三階段的轉帳和申請類業務，將有機會協助金融業者切入場景並帶來獲客，預估將會有更多銀行業者願意和 TSP 業者一起合作發想創新金融應用。

國泰世華銀行便表示，期待藉由開放銀行第三階段規劃，打通集團內跨子公司資源串接，並攜手電信、電商、旅遊業等跨產業合作夥伴，讓金融能更深入客戶的日常。

而中國信託銀行則表示，隨著開放銀行服務的發展，銀行業未來在客戶的授權下，將允許更多 TSP 業者取用個人的銀行資訊，因此客戶個人資料的保護與管理更加重要。