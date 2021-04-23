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印度單日確診病例數破33萬人 連2日創全球歷史新高

印度單日確診病例數破33萬人 連2日創全球歷史新高(圖片：AFP)
印度單日確診病例數破33萬人 連2日創全球歷史新高(圖片：AFP)

根據印度衛生部在週五 (23 日) 公布的最新數據顯示，印度新冠肺炎單日新增確診病例數突破 33 萬人，連續第二天創下全球單日新增病例數新高，而單日死亡病例數也同樣創下新高紀錄。

數據顯示，印度過去 24 小時內新增確診病例數達到 332730 例，高於昨日的 314835 例，使的印度的總病例數超過 1600 萬例。此外，數據也顯示，印度單日死亡病例數 2263 人，高於昨日的 2104 人，再度創下歷史新高，死亡人數累積達到 186920 人。

疫情再度爆發主因是出現新的變種病毒，而且當地政府防疫規定寬鬆，最近幾個月允許了大規模的宗教和政治聚會。

印度的醫療保健系統長期以來一直有著資金不足的問題，再加上新冠肺炎疫情的爆發，目前醫療用的氧氣、藥品和醫院病床嚴重短缺。在週四，印度首都至少有 6 家醫院的氧氣供應用光，剩下的幾家僅能再維持幾個小時。

印度是主要的疫苗生產國之一，儘管該國已經開始進行疫苗接種，但至今只有一小部分人口獲得疫苖。度衛生部的數據顯示，印度已進行了超過 1.32 億劑疫苗接種，大約覆蓋該國 13 億人口中約 4.8% 的人口。

有數據顯示，截至 4 月 19 日，印度每 100 人中，只有 7.95 人接種至少一劑疫苗，大幅低於美國的 39.56 人。

去年全國範圍內的防疫封鎖，使印度經濟走向歷史性衰退，如今疫情再度爆發可能使才剛開始復甦的印度經濟再度受到衝擊。

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