〈能源盤後〉禍福相倚？印度疫情或可令OPEC+暫緩增產 原油小跌 脫離盤中低點

鉅亨網編譯許家華 2021年4月27號5點36分

週一 (26 日) 交易，原油期貨價格收低，延續上週整體跌勢，但收盤已略高於盤中最糟糕的低點。

一些分析師預期，印度新冠病例增加，可能會導致能源需求大幅下降，但這也可能會促使 OPEC + 在週三的會議上推遲原定的增產行動。

OPEC+ 週一舉行技術會議以檢視石油市場，週三召開正式會議。OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 強調，石油市場前景正在改善，但還有很多因素需要不停的監測和警惕。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，OPEC + 週一的技術會議對其石油需求預測不變，但承認印度對全球需求復甦來說是個持續擴大的風險。

印度上週平均每日新增確診 26 萬人，占全球每日新增確診人數 1/3 以上，其官方數字顯示死亡人數 195123 人，但該數據應遭低估。

Flynn 表示，「有人估計，印度的疫情狀況可能導致石油需求減少 30 萬桶 / 日，此點正壓低價格，但也因考量印度造成石油需求的潛在損失，OPEC + 在決定何時放寬生產限制時，會更加謹慎，如果他們將印度視為不斷擴大的需求風險，OPEC + 事實上還可能下調產量。」

OPEC+ 在 4 月初的會議上決定，OPEC + 已同意自 5 月起在 3 個月內逐步調升產量。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 23 美分或 0.4%，收每桶 61.91 美元，盤中低點觸及 60.66 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 46 美分或 0.7%，收每桶 65.65 美元，盤中低點在 65 美元以下。

RBC Markets 週一分析報告指出，OPEC + 週三會議仍偏向可能持續逐步增產，並做出「保持更警惕且隨時準備應對不斷變化的市場狀況」之承諾。

「但有鑑於印度這全球第三大石油需求國的疫情，我們不完全排除他們暫停既定的增產計畫以評估情況之可能性。」

與此同時，印度每日新增病例已達近 35 萬人的紀錄。

ING 商品戰略負責人 Warren Patterson 報告指出，印度政府沒有實施全國封鎖措施，反而是選擇區域性封鎖，所以目前為止對石油需求的衝擊不會像去年我們看到的全國封鎖期間那樣嚴重。

「雖然一定會有一些衝擊，但印度國內一些煉油廠已經藉由降低運行率來應對燃料需求下降的情形。」

彭博社報導，印度石油公司正在尋求將汽油出售到現貨市場，這可能表明國內需求疲軟。

Patterson 指出，OPEC + 官員本週可能還需要衡量伊朗核子談判的結果，評估該國原油產量返回市場的可能性。

ING 評估，伊朗石油供應量可能自目前約莫 230 萬桶 / 日，到今年年底回升至 300 萬桶 / 日，但 ING 的資產負債表仍顯示市場會削減庫存，意味著伊朗的消息雖然挫傷市場情緒，但整體發展可能不像初現時那樣悲觀。

價格期貨集團的 Flynn 表示，印度疫情、歐洲疫苗推展行動持續延遲、伊朗核協，這些因素可能會持續壓抑價格。

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