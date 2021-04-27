航運需求緊逼壓力山大 今年貨櫃落海損失近5500萬美元

由於疫情趨緩，航運需求自去年下半年起激增，但龐大交貨壓力導致船運失誤風險提高，去年貨櫃落海數量創 7 年新高，今年來也有超過 1000 個貨櫃落海，年初迄今損失累計接近 5500 萬美元。

彭博報導，航運業貨櫃或海量出現七年來最大增幅，去年有超過 3000 個貨櫃落海，今年迄今也已超過 1000 個。這些事故正破壞亞馬遜、特斯拉等數百家美國零售商和製造商的供應鏈。

近年來貨櫃落海數量 (圖: Bloomberg)

One Apus 去年 11 月 遇強浪導致 1800 多個貨櫃落海，是 2020 年最嚴重的貨櫃落海事故。倫敦海事法的律師事務所 Clyde & Co. 合夥人 Jai Sharma 表示，以一個貨櫃的貨品平均價值 5 萬美元計算，One Apus 貨櫃落海損失就高達 9000 萬美元，創近代史最高紀錄。

據彭博統計，去年貨櫃落海損失總計超過 1.5 億美元，創 2014 年以來最高紀錄，而今年迄今損失已達 5450 萬美元。

近年來貨櫃掉海損失規模 (圖: Bloombeg)

Reed 海事傷亡管理顧問的創辦人 Clive Reed 表示，貨櫃需求增加使貨輪載貨量較過去更接近滿載，交貨時間壓力也使航班需求增加，都提高船運風險。

運輸業專家表示，對交貨速度的需求造成船運不穩定性增，導致災難來得更快。另外，航班緊湊也使航運人員精疲力竭，據安聯全球企業、特殊事業部估計，人為失誤便占航運業事故的 75%。

惡劣的天氣也導致事故頻繁發生，交通最頻繁的太平洋地區天氣最為惡劣，美國國際集團 (AIG) 亞太區海運業務主管 Jonathan Ranger 表示，在航運需求壓力下，許多船長仍選擇直接通過危險海域，以趕上交貨時間。

Ranger 表示，面對航運業新環境，船運公司應做好應對風暴的準備，並妥善維護船隻。

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