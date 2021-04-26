〈焦點股〉BDI指數續揚、北美運價創高 多檔航運股駛進漲停海

台股今 (26) 日氣勢如虹，勁揚逾 200 點，航運族群再度成為資金匯集所在。BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 上周五續揚，攀近 11 年新高，北美運價也再度創新高，激勵裕民、台航、益航等多檔散裝航運股直奔漲停，買盤同步湧入貨櫃三雄，股價攻抵漲停板。

BDI 指數 23 日收 2788 點，漲幅 1.4%，為近 11 年來新高，雖然 BPI 指數 (巴拿馬極限型) 跌逾 2%，但 BCI (海岬型)、BSI (超輕便極限型) 二大指數漲勢仍相當強勁，因而抵銷掉巴拿馬型船運價的跌幅。

國內散裝航運商迎來最旺淡季，相關公司近來股價漲勢凌厲，幾乎全被列為注意股，應證交所要求，各家陸續公布 3 月獲利，其中，慧洋 - KY 上演大驚奇，單月稅後純益 5.2 億元，年增 660%，每股純益 0.7 元，賺贏過去一整年。

慧洋今日股價強勢由黑翻紅，站上 60 元關卡，一度漲逾 9%，最高衝上 64 元，改寫歷史新高；裕民、台航、中航、益航均亮燈漲停；新興、四維航漲勢也不俗。

裕民 3 月稅前大賺 1.52 億元，年增 174%，每股純益 0.19 元；益航 3 月獲利 0.76 億元，年增 137.62%，每股純益 0.05 元；四維航 3 月獲利 0.14 億元，年增 109%，EPS 0.09 元。

此外，長賜輪事件屆滿 1 個月，全球塞港狀況仍無法疏通，據最新報價，遠東到美西 40 呎櫃 (FEU) 週漲 12%，達 4967 美元；遠東到美東則為 5687 美元，週漲 4.3%，北美航線運價雙雙創高，超高運價成為新常態。

市場看好貨櫃三雄第二季營運動能強勁，高運價將直接挹注獲利表現，吸引資金大舉回籠航運股，陽明勇闖漲停板，達 66.4 元；萬海同步攻上漲停，達 90.2 元；長榮也一度觸及漲停，達 76.8 元。

