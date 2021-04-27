美疫苗接種持續 福奇：美國將在幾週內看到疫情轉折點

美國新冠肺炎疫苗接種持續，國家過敏與傳染病研究院 (NIAID) 首席醫學顧問佛奇 (Anthony Fauci) 博士在週一表示，美國人應該會在幾週內，開始看到疫情的轉折點。

佛奇表示，美國平均每日注射 300 萬劑新冠肺炎疫苗。據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，截至上週日，全美過去 7 天內平均新增病例數為 58164 例，與上一週相比下跌了 14%。

佛奇認為，如果美國繼續維持疫苗接種的速度，在幾週內，將開始看到動態的轉變。此外，他也表示，如果期待看到像麻疹般的群免疫，那美國將還需要一段時間才能達到。

美國疾病預防控制中心 (CDC) 在本月初曾表示，B117 變種病毒比其他菌株更致命，也更容易傳播，現在已成為美國傳播的最常見的新冠肺炎菌株。有美國衛生官員表示，擔心這種具有高度傳染性的變種病毒可能會阻礙美國復甦的進展。

儘管如此，疫苗接種仍在進行。CDC 的數據顯示，截至週日，超過 1.39 億美國人接受了至少一劑疫苗接種，占美國總人口的 42.2。另外，大約有 9470 萬人完成了疫苗的接種，佔該國人口的 28.5%。

佛奇表示，目標是為美國人口的 70% 至 85% 疫苗接種，大約 2.32 億至 2.81 億人，以獲得群體免疫並遏制疫情。

CDC 主任 Rochelle Walensky 表示，大家仍應保持警惕，變種病毒持續擴散仍然是一個令人擔憂的問題，並且帶來威脅，仍有可能會扭轉近期看到的正向趨勢。