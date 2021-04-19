張志誠觀點：散裝航運接續鋼鐵飆 通膨環境下的聰明投資法

全球歷經疫情之後，各國撒出救市的寬鬆貨幣，本來在一定的程度下遲早要面臨資金寬鬆的通貨膨脹環境，今年 2021 美國的新政不只是讓 FED 量化寬鬆而已，甚至 3.4 兆的基礎建設雖然會帶來全球經濟的穩定復甦，但在經濟學的邏輯下也容易造成通膨預期的加速。也就是這樣的預期心理，導致了疫後復甦的環境，從電子上游晶片的缺貨，到前一個月台灣 IC 設計的漲價潮，輪到 4 月份鋼鐵族群的報價上漲題材，以上全部都是股票市場提前反映未來基本面的上漲。

IC 設計上週我提醒投資人，股價漲幅太大的股票終究要面臨第一季財報的考驗，世芯 - KY(3661-TW) 不是僅有飛彈晶片影響的因素而已，從世芯 - KY 造成的壓力我們可以從金麗科 (3228-TW)、普誠 (6129-TW)、敦泰 (3545-TW)、晶心科 (6533-TW)、九陽 (8040-TW)、安國 (8054-TW) 等公司出現快速的下跌，這都是前一波預期 IC 設計漲價，高檔股漲太多要面臨財報公佈的壓力，我也在當時高點告訴大家，台股將會有高檔股利多出盡移轉到低檔股的訊號發生了!

低檔族群鋼鐵與航運股就是從那時高檔電子的資金出來後，被市場資金進駐而轉強的方向，可是今天的鋼鐵股指標中鋼 (2002-TW) 已經是這一波來的第 5 個多方缺口，也帶動了其他體型較小的鋼鐵股持續大漲，然而出現了第 5 個多方缺口的股票，我的經驗必須提醒投資人，並非追價就一定對，鋼鐵族群或許在報價還有鐵礦砂的漲勢當中還沒反映完畢，但投資人一定要謹記多頭操作的原則，利用股價在回檔測試支撐的時候跌下來的時候才去找買點。

本週反而是市場上忽略到過往與鋼鐵亦步亦趨的散裝航運族群，我們可以從 BDI 波羅的海指數，今年來的走勢已經快速突破 10 年大頸線，若是因應全球的通膨環境，鐵礦砂還有鋼價、銅價繼續大漲的話，則專門載運鐵礦砂還有大宗物資為主的散裝船，未來受惠 BDI 指數的報價上漲獲利提升優勢就容易全面漫延，我整理一些散裝航運公司相關的載運船隻產品給投資人參考，投資人就可以瞭解那些公司具有較高的 CP 值，當然有些散裝航運的公司大家的漲幅不一致，我建議以本週週 K 線多方缺口剛突破的公司，像是益航 (2601-TW)、新興 (2605-TW) 作為技術面空間較大的參考。

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